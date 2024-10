Mandello: concerto Tribute di XVERSO in omaggio a Tiziano Ferro

Appuntamento a sabato 26 ottobre alle ore 21

Secondo evento della rassegna teatrale “Mandello dal Vivo”

MANDELLO DEL LARIO – Il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Mandello dal Vivo” 2024/2025 si svolgerà al Teatro De Andrè sabato 26 ottobre alle ore 21, con un tributo a Tiziano Ferro. A rendere omaggio al noto artista saranno i XVERSO, con il loro frontman Devis Manoni, pronti a portare sul palco i brani più amati del cantautore italiano, promettendo una serata all’insegna della musica e dell’emozione.

Devis Manoni nasce a Cittadella nel 1978 e la sua passione per la musica emerge fin da giovanissimo. All’età di 6 anni, inizia a cantare in diverse manifestazioni locali, mentre a 12 anni conquista il suo primo concorso canoro. A 17 anni, dopo aver accumulato diverse esperienze nel panorama musicale locale, diventa il punto di forza di una delle più rinomate cover band del Trentino Alto Adige: gli “ALIBI”.

Nel 1999, Devis Manoni intraprende la carriera da solista e, con la collaborazione di Roberto Montanari, scopritore di Elisa, incide il suo primo album, intitolato con il suo nome. Il singolo ottiene riscontri positivi. Successivamente, Devis incontra Gianluigi Cavaliere, musicista e arrangiatore di R.Zero, con cui registra il suo secondo singolo, “Sorprendimi”, esibendosi nelle discoteche emiliane. Nel 2001, Devis Manoni fonda la sua prima cover band, i Bandicjo, con cui si esibisce in oltre 500 concerti dal vivo.

Lo show di Devis Manoni viene portato in Francia, Spagna, Capo Verde, Sharm el Sheikh e Belgio. Nel 2011, partecipa come solista al XV Festival della Canzone Italiana nel Mondo a Bruxelles, dove conquista il premio della critica con il brano “Favola”, scritto e autoprodotto da lui.

Dal 2007 al 2011, inizia una collaborazione con il team di Umberto Smaila, che porta la band a esibirsi nei migliori live club italiani e oltre, su navi da crociera, al Smaila’s in Sardegna, e in località come Sharm el Sheikh e Capo Verde, collaborando anche con vari comici di Colorado Cafè e Zelig.

“A metà del 2011, lascia i Bandicjo per intraprendere un nuovo progetto: fonda i XVERSO, la prima tribute band dedicata a Tiziano Ferro. Presenta il progetto al cantante di Latina, che ne rimane subito entusiasta e ufficializza la band Xverso. Lo spettacolo viene quindi realizzato con la massima attenzione sia agli aspetti musicali che a quelli scenografici, per rendere un omaggio adeguato a Tiziano” spiegano gli organizzatori della rassegna.

I coordinatori della rassegna aggiungono: “Unendo la somiglianza vocale del frontman Devis Manoni alla qualità musicale di una band composta da musicisti professionisti con una significativa esperienza, i XVERSO creano uno show spettacolare, ricco di effetti scenici, cambi d’abito e videoproiezioni su maxischermo, sempre nel massimo rispetto per un artista (Tiziano Ferro) che è pressoché impareggiabile”.

La missione è conquistare il pubblico con le emozionanti canzoni di Tiziano Ferro e intrattenerlo con uno show dinamico e coinvolgente. La band si esibisce in ogni regione italiana, oltre a Svizzera e Belgio, diventando rapidamente un punto di riferimento per le feste di piazza in tutta la penisola.

Parallelamente ai XVERSO, Devis crea uno spettacolo teatrale che coinvolge i più noti cantanti di tribute band, con l’obiettivo di raccogliere fondi per associazioni benefiche e persone in difficoltà. In quattro anni, lo spettacolo, intitolato “Artisti uniti per la solidarietà”, ha raccolto circa 30 mila euro da devolvere.

Nel maggio del 2018, Devis riceve a Bisceglie (BA) il prestigioso Riconoscimento Papa Giovanni Paolo II, un tributo alle sue opere benefiche e ai successi conseguiti nel corso della sua quasi ventennale carriera. Questo riconoscimento verrà assegnato nuovamente anche nel 2019 e nel 2021.

Infine, nel 2019, Devis viene premiato a Roma come miglior tributo italiano con i XVERSO. Ha approfondito la sua formazione musicale studiando canto lirico per quattro anni con il soprano M° Mayumi Matsuo e canto pop moderno per due anni con il soprano M° Stefania Miotto.