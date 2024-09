Oliveto Lario, a Vassena va in scena lo spettacolo ‘Caravaggio. Un genio ribelle’

Appuntamento sabato alle 20.45 in Comune

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto Lario promuove, presso la Sala consiliare della frazione Vassena, lo spettacolo teatrale “Caravaggio. Un genio ribelle” scritto e raccontato da Paolo D’Anna. L’appuntamento è per sabato 14 settembre alle ore 20.45 (Ingresso libero).

Lo spettacolo ripercorre la vita di questo straordinario artista, partendo dalla spiaggia di Porto Ercole, dove trovò la morte. La rappresentazione omaggia Michelangelo Merisi, da tutti conosciuto con il nome del piccolo paese bergamasco da cui la famiglia ebbe origine, e ci conduce lungo le orme della sua tormentata esistenza a Milano, Roma, Napoli, in Sicilia e a Malta. Un viaggio che è non solo geografico, ma anche introspettivo, caratterizzato da una bramosia di conoscenza e sperimentazione, di luci e ombre, proprio come la sua pittura innovativa, realistica, grandiosa.