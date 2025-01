“Varenna per l’Arte”. Completato il restauro di due nuovi affreschi

Un intervento per la tutela del patrimonio artistico del comune

L’attenzione è stata rivolta ai soggetti “La Madonna con Gesù e San Giorgio” e “Re Magi”

VARENNA – Il 2024 si è concluso con due importanti interventi di recupero e conservazione degli affreschi presenti sul territorio comunale, proseguendo il progetto “Varenna per l’Arte”, lanciato e inaugurato nel 2023 dall’Amministrazione comunale. Un’iniziativa mirata alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico che contraddistingue il Comune di Varenna. L’attenzione è stata rivolta ai soggetti “La Madonna con Gesù e San Giorgio” e “Re Magi”.

Il primo intervento riguarda un affresco del XVIII secolo, situato su una facciata che si affaccia su Piazza San Giorgio. L’opera, incorniciata da una raffinata cornice mistilinea, raffigura la Madonna seduta sulle nuvole con Gesù in braccio che porge il Rosario, mentre, in basso, San Giorgio è raffigurato nell’atto di uccidere il drago. Sulla sinistra, un castello sorge su una piccola altura che degrada verso il basso.

Il secondo affresco, più antico e datato al XV secolo, si trova su una facciata che affaccia su via Venini e raffigura l’omaggio dei Magi a Gesù Bambino. Questo tema è ripreso anche nell’antica chiesa romanica di San Giovanni Battista, oltre che in un altro affresco, ormai molto deteriorato, situato vicino alla cappella presso il cimitero.

“In entrambi gli affreschi, i colori erano particolarmente alterati a causa dell’esposizione alle intemperie. Nel caso specifico dell’affresco dei ‘Re Magi’, la situazione era ulteriormente compromessa dalla presenza di depositi carboniosi, causati dalle emissioni degli autoveicoli in transito sulla via” spiegano i responsabili degli interventi.

L’intervento, dal valore complessivo di 15 mila euro, è stato finanziato grazie al contributo in Conto Capitale per l’anno 2023 del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como, del Brembo e del Serio (BIM), che ha confermato il progetto proposto alla fine del 2023.

L’Amministrazione ha affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e direzione artistica all’arch. Eugenio Guglielmi, già presidente della Commissione del Paesaggio del Comune di Varenna e professionista di grande competenza nel campo del restauro architettonico.

Il progetto esecutivo è stato consegnato all’inizio del 2024 e ha ottenuto l’approvazione della Soprintendenza entro la fine di marzo. Dopo il via libera definitivo da parte della Giunta comunale, l’esecuzione dell’intervento è stata posticipata al termine della stagione turistica.

I lavori sono stati effettuati lo scorso mese di dicembre e affidati all’impresa “La Torre Restaurì di Moretti Antonio”, con sede a Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Questa stessa impresa era già stata coinvolta nel consolidamento del “Dipinto Liberty”, che decora il soffitto dell’InfoPoint, ed è stata nuovamente scelta sia per la carenza di operatori specializzati nel settore, sia per l’accuratezza e la qualità del lavoro svolto nel precedente intervento.

L’intervento, finalizzato alla conservazione delle pellicole pittoriche, ha consentito di migliorare le caratteristiche meccaniche degli affreschi e di fermare la disgregazione chimico-fisica in corso. I lavori, conclusi poco prima delle festività natalizie, si sono articolati in diverse fasi: pulitura delle cromie, consolidamento del supporto, stuccatura delle fessurazioni, reintegrazione delle lacune e fissaggio.

“Il risultato finale è motivo di grande soddisfazione. Aver salvaguardato un altro frammento di storia che arricchisce Varenna, lasciando un patrimonio prezioso per le generazioni future” concludono i responsabili dei lavori.