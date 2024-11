Merate, “Tanto a me non capita”: a teatro per riflettere sulla violenza sulle donne

Appuntamento all’auditorium comunale sabato 16 novembre alle 21

In scena storie di donne, accomunate dalla totale inconsapevolezza di essere vittime di violenza psicologica da parte dei propri partner

MERATE – Ultimo appuntamento degli eventi organizzati dal gruppo Ora Basta prima del consueto flash mob di sabato 23 novembre in Piazza Prinetti in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sabato 16 novembre in auditorium alle 21 andrà in scena “Tanto a me non capita”, uno spettacolo teatrale realizzato dall’associazione Libere Sinergie e che il gruppo Ora Basta ha voluto portare anche a Merate.

Volutamente ironica e pungente, la rappresentazione teatrale racconta la violenza psicologica sulle donne, gli stereotipi e i luoghi comuni che ancora esistono. Scritto da Annamaria Versienti in collaborazione con Silvia Cattafesta, due professioniste che si sono messe in gioco nel ruolo di attrici per trasmettere un messaggio importante: la violenza psicologica non va sottovalutata, ferisce quanto la violenza fisica e riconoscerla è il primo passo per uscirne.

La rappresentazione pone sotto i riflettori quella violenza che spesso si può sperimentare nella vita di coppia. Vengono portate in scena storie di donne, diverse tra loro per origine geografica, cultura e classe sociale, ma accomunate dalla totale inconsapevolezza di essere vittime di violenza psicologica da parte dei propri partner. Una parte dello spettacolo è poi dedicata all’esame degli stereotipi più diffusi sulle donne e sulla violenza. Il tema serio e delicato è affrontato con sguardo ironico e divertente con l’obiettivo di far riflettere mentre si sorride.

Lo spettacolo è a ingresso libero.