Comitato Mario Tentori: spettacolo musicale in memoria dell’amico

Spettacolo dal titolo “Cume se rideva una völta in Brianza”

L’appuntamento è per sabato 15 giugno alle ore 20.45 presso l’Aula Civica di Barzago

BARZAGO – Il Comitato Mario Tentori organizza un evento commemorativo per Mario. Si tratterà di uno spettacolo musicale scritto, nei testi e nelle musiche, dal barzaghese Elio Viganò che ha definito lo spettacolo un “cabaret musicale”, in cui la voce narrante racconta come si viveva una volta in Brianza o meglio, “cume se rideva una völta. Vengono introdotto personaggi che prendono vita nelle canzoni tramite il racconto il dialetto di vicende e stereotipi, anche in chiave ironica. Elio sarà accompagnato da altri musicisti, i Brianzö. L’appuntamento è per sabato 15 giugno alle ore 20.45 presso l’Aula Civica di Barzago.

“Crediamo che questa serata sarebbe piaciuta anche a papà, che non mancava mai di ridere e fare ridere quando era in buona compagnia e che era molto legato al suo paese e soprattutto alle sue persone” commenta Serena Tentori, Presidente del Comitato Mario Tentori.