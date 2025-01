Torna GarlaTeatro con un poker di serate… divertimento assicurato!

All’oratorio quattro appuntamenti con il teatro amatoriale

Da quest’anno la rassegna è dedicata alla memoria di Maurilio Viganò

GARLATE – Torna a grande richiesta la rassegna di teatro amatoriale intitolata “GarlaTeatro” e, anche quest’anno, sarà la bella sala teatrale dell’oratorio di Garlate, in via Volta, rinnovata nelle quinte e ben attrezzata, ad ospitare quattro serate organizzate dallo staff del teatro Jolly in collaborazione con un gruppo di volontari della parrocchia di Santo Stefano.

Primo appuntamento, sabato 1 febbraio, con la Filodrammatica Juventus Nova di Belledo che presenterà lo spettacolo “Ch’El Me Scüsi, Ma Luu, Ce L’È?”, tre atti brillanti per una serata ricca di divertimento. A seguire sabato 15 febbraio, per la prima volta in terra garlatese, la compagnia teatrale Il Sottobosco di Cesano Maderno porterà in scena l’esilarante commedia “Con tutto il bene che ti voglio”. A marzo, sabato 1, spazio alla compagnia teatrale di San Giovanni di Lecco 1810, con la commedia brillante “Non tutti i Santi vengono per nuocere”. Per finire, sabato 15 marzo la compagnia Teatro In Sala di Calolziocorte, per la prima volta sul palco garlatese, presenteranno la commedia “Povero Professore!”

Da quest’anno la rassegna è dedicata interamente alla memoria di Maurilio Viganò, storico regista e attore della compagnia teatrale garlatese Garlateatro, prematuramente scomparso. Una nuova occasione, dunque, per le nostre Comunità, di trascorrere qualche serata divertente, con l’obiettivo finale di contribuire alle spese per i lavori di ristrutturazione dell’oratorio di Garlate.

Ingresso 10 euro intero / 7 euro ridotto 4/17 anni. Possibilità di acquisto abbonamento a 32 euro. Prevendite aperte su www.cinemateatrojolly.it/garlateatro