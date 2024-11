Tutto esaurito per il secondo incontro di “UNI3” con Lino Zani

Il secondo incontro di UNI3 ha visto protagonista l’alpinista Lino Zani, che ha raccontato la sua esperienza con Papa Wojtyla, diventato Santo

VALMADRERA – Tutto esaurito per il secondo incontro di “UNI3”, l’Università della Terza Età di Valmadrera, che ha visto come protagonista Lino Zani. L’alpinista e scrittore ha raccontato una vita dedicata alla montagna, ma anche un’amicizia speciale con Papa Giovanni Paolo II, che è diventato santo. Un incontro che ha suscitato forte emozione, grazie anche alla presentazione del libro “Era Santo, era uomo”, che ha poi ispirato il film per la RAI “Non avere paura”.

Zani ha ripercorso momenti indimenticabili della sua vita, iniziando dalla sua esperienza montana, segnata dalla fatica e dalla mancanza di comodità moderne, ma anche dall’incredibile soddisfazione di scalare le montagne più alte del mondo. Il racconto si è fatto ancora più emozionante quando Zani ha ricordato il 1984, anno in cui Papa Wojtyla, insieme al presidente della Repubblica Sandro Pertini, raggiunse il rifugio Adamello, gestito dai genitori di Zani a oltre tremila metri di altitudine.

Nel corso dell’incontro, l’alpinista ha raccontato con calore e coinvolgimento la straordinaria amicizia che nacque tra lui e il Papa. Un’amicizia che andava al di là del ruolo religioso, esplorando la figura di Wojtyla come uomo, non solo come Santo. Zani ha ricordato con affetto anche le sciate insieme a Papa Giovanni Paolo II, condividendo alcuni aneddoti simpatici e toccanti che hanno commosso il pubblico. Tra i presenti, anche alcuni ospiti della RSA Opera Pia Magistris di Valmadrera, che hanno ascoltato rapiti il racconto che ha legato l’alpinismo alla spiritualità, alla montagna e alla grande figura del Papa polacco.

Il racconto di Zani ha offerto così un mix di emozioni e storie, che hanno saputo toccare il cuore dei partecipanti, confermando l’importanza di iniziative come “UNI3”, che offrono opportunità di confronto e riflessione, portando nuove storie e esperienze nelle vite dei partecipanti.

Il terzo incontro dell’edizione 2024-25 di “UNI3” Università della Terza Età si terrà mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 15.00, presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera e vedrà la Prof.ssa Alessandra Frigerio presentare la figura e la poetica di Giorgio Caproni, sottolineando l’influenza che sulla sua produzione hanno avuto la madre, il mare e il rapporto tra uomo e natura.