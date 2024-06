Certificazione di parità di genere: un passo avanti per le imprese

L’Avvocata Invernizzi ha illustrato i vantaggi della certificazione per le imprese

L’incontro è stato organizzato da Cna Impresa Donna Lario Brianza

LECCO – La “Certificazione della Parità di Genere” è stata al centro di un evento significativo, organizzato da Cna Impresa Donna Lario Brianza, con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese e le istituzioni sull’importanza di questa tematica. L’incontro ha visto la partecipazione dell’Avvocata Serena Invernizzi, che ha illustrato i passaggi e i vantaggi principali del percorso di certificazione, favorendo un dibattito vivace e uno scambio di opinioni tra i presenti.

Tra i partecipanti, oltre ad alcune imprenditrici e istituzioni locali del lecchese, erano presenti anche le rappresentanti della “Rete antiviolenza” della provincia di Lecco. Importanti interventi sono stati fatti dalle consigliere di parità di Lecco, Marianna Ciambrone, e di Como, Franca Anzani, insieme all’assessore alle Pari Opportunità di Lecco, Renata Zuffi.

La serata ha raggiunto il suo apice con il racconto dell’esperienza di due aziende della provincia di Como, La Mercurio Srl e Gate Energy Srl, che hanno completato con successo il percorso di certificazione.

“La Certificazione sulla Parità di Genere rappresenta un importante strumento per le aziende che desiderano valorizzare le proprie risorse umane, promuovere una cultura inclusiva e migliorare le proprie performance economiche,” ha dichiarato Giovanna Picariello, delegata alla presidenza di Cna Impresa Donna Lario Brianza. “Ringrazio l’Avvocata Invernizzi per aver illustrato in modo semplice ed efficace il percorso che le imprese devono affrontare per ottenere questo importante riconoscimento, e le Consigliere di Parità Ciambrone e Anzani per aver evidenziato i gap tra generi su cui si deve ancora lavorare. Infine, un ringraziamento alle imprenditrici delle due imprese già certificate per aver testimoniato l’opportunità di vantare un’attestazione che nobilita le risorse umane.”

Giovanna Picariello ha concluso sottolineando l’importanza delle collaborazioni future: “La cosa bella di questa serata è stata anche che, sia con l’Assessore Zuffi che con la Consigliera Ciambrone, ci siamo accordate per eventuali collaborazioni su altre iniziative che verranno organizzate in zona. L’evento è stato molto interessante e proficuo, stabilendo contatti e relazioni con le realtà istituzionali del territorio con cui potremmo condividere percorsi a tutela delle donne.”

L’incontro ha messo in luce come la certificazione di parità di genere non sia solo un riconoscimento, ma un passo fondamentale per costruire un ambiente di lavoro più equo e produttivo, rafforzando la collaborazione tra imprese e istituzioni nel promuovere i diritti delle donne.