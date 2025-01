Regione Lombardia: bando da 20 milioni di euro per i giovani agricoltori

Bando aperto dal 17 gennaio 2025 al 15 gennaio 2026. Premio una tantum di 40.000 euro per aziende in pianura e 50.000 euro per quelle in aree montane svantaggiate

L’assessore regionale Beduschi: “I giovani agricoltori rappresentano la linfa vitale per il futuro della nostra agricoltura”

MILANO – Regione Lombardia mette a disposizione un fondo di 20 milioni di euro per sostenere l’insediamento dei giovani agricoltori attraverso il bando “SRE01”, parte del Complemento per lo sviluppo rurale della PAC 2023-2027. L’annuncio arriva dall’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, che sottolinea l’importanza strategica di investire sui giovani per rilanciare il settore agricolo e affrontare il problema del ricambio generazionale.

“Investire sui giovani agricoltori – dichiara Beduschi – significa sperare nel futuro, soprattutto in un momento in cui l’agricoltura è sotto attacco e bersaglio di campagne che la dipingono come retrograda, inquinante e superflua. I giovani imprenditori, con le loro idee innovative e la conoscenza delle tecnologie più avanzate, rappresentano i migliori ambasciatori per difendere e rilanciare il valore dell’agricoltura lombarda”.

Il bando, che sarà aperto dal 17 gennaio 2025 al 15 gennaio 2026, prevede un premio una tantum di 40.000 euro per aziende in pianura e 50.000 euro per quelle in aree montane svantaggiate. Potranno partecipare agricoltori tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti, titolari di un’azienda agricola individuale o legali rappresentanti di società agricole insediate per la prima volta da non più di 24 mesi.

Secondo i dati presentati dall’assessore, le aziende agricole guidate da giovani in Lombardia si distinguono per innovazione e multifunzionalità. Oltre il 21% ha sviluppato attività connesse come agriturismi, fattorie didattiche e vendita diretta, contro il 14% delle aziende condotte da imprenditori over 40. Inoltre, quasi l’80% dei giovani agricoltori ha un titolo di studio superiore all’obbligo, con il 30% di questi di indirizzo agrario.

“Questi numeri dimostrano che i giovani sanno portare creatività, sostenibilità e nuove prospettive in un settore cruciale per la nostra economia e società – spiega Beduschi – I giovani agricoltori rappresentano la linfa vitale per il futuro della nostra agricoltura. Sostenere il loro insediamento significa costruire basi solide per affrontare le sfide con coraggio e determinazione”.

Il bando prevede quattro finestre temporali per la presentazione delle domande, con scadenze fissate il 28 febbraio, il 29 maggio, il 4 settembre e il 15 gennaio 2026. Al termine di ciascuna finestra, saranno effettuate le istruttorie e le relative graduatorie.

Questo nuovo intervento si inserisce in un percorso di lungo termine che ha già visto Regione Lombardia destinare, con il precedente PSR 2014-2022, circa 55 milioni di euro per sostenere l’insediamento di 1.707 giovani agricoltori. L’obiettivo, oggi come allora, è garantire continuità e sviluppo a un settore che rappresenta un punto di equilibrio tra tradizione e modernità, con un occhio rivolto al futuro delle nuove generazioni.