Menaggio. Si tuffa nel lago e non riemerge, giovane turista ritrovato morto

E’ successo ieri, mercoledì, al largo di Menaggio

Il giovane era in barca con la compagna, si è tuffato ma poi è scomparso in acqua

MENAGGIO – Erano partite subito le ricerche di superficie coordinate dalla Sala Operativa della Guardia Costiera del 25 enne turista inglese, che a bordo di un natante era entrato in acqua con la propria ragazza nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì, per fare un bagno a largo di Menaggio, quando ha avuto un probabile affaticamento a seguito del quale è stato poi perso di vista.

La ragazza, anch’essa in acqua, è stata poi recuperata da un altro natante che era in transito e dal quale è stato poi lanciato l’allarme al 112 NUE.

Immediato l’invio in zona del GC B175 e di altri due mezzi navali dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le ricerche di superficie e cercato di stabilire il punto di mancata riemersione del giovane turista.

Impiegati anche due elicotteri uno dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori e uno della Guardia di Finanza del Reparto Aeronavale di Como, che si sono alternati nell’area di ricerca assegnata dalla sala Operativa della Guardia Costiera, per verificare tutto lo specchio acqueo compreso tra i comuni di Vignola, Griante, Bellagio, Varenna e Dervio.

Intorno alle 19:00 l’elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato il corpo del malcapitato privo di segni di vita in galleggiamento nell’area di ricerca nelle acque difronte il Comune di Griante, ove sono stati fatti convergere due mezzi navali uno della Guardia Costiera e uno dei Vigili del Fuoco, che lo hanno poi recuperato a bordo e trasferito in porto, ove è stata fatta convergere anche un’autoambulanza e la pattuglia dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.