Assalto al Resegone: il 7 luglio il tradizionale raduno della Sel che compie 125 anni

A causa di un problema dell’ultimo minuto rischia di non essere celebrata la Messa in vetta, si cerca un prete

“Per noi sarebbe un dispiacere, ma è difficile trovare un prete adesso. Siete comunque tutti invitati per una giornata in amicizia”

LECCO – E’ in programma domenica 7 luglio la 57^ edizione dello storico “Assalto al Resegone”, il ritrovo in amicizia organizzato della Società Escursionisti Lecchesi che fa parte della storia dell’associazione oggi guidata dal presidente Mauro Colombo. Una manifestazione particolarmente sentita dai lecchesi che, ogni anno, salgono lungo diversi itinerari per passare una giornata in allegria.

La formula è sempre la stessa: dalle ore 7.30 fino alle ore 9.30 i volontari della Sel saranno presenti ai punti di partenza del sentiero che sale da Morterone e sul piazzale della funivia a Versasio per consegnare un tagliandino a chi salirà in vetta al Resegone. Una volta in cima, ai primi 500, verrà consegnata una maglietta celebrativa per i 125 anni dell’associazione.

“Unica nota di rammarico è che quest’anno rischia di non essere celebrata la Santa Messa in vetta, una tradizione a cui i lecchesi sono molto affezionati – ha detto il presidente Mauro Colombo -. Purtroppo il prete che doveva salire, un giovane dei Mai Stracc di Como molto legato alla nostra manifestazione, ha dovuto rinunciare all’ultimo. In questi giorni ci siamo messi alla ricerca di un sostituto ma, purtroppo, per vari impegni già presi in precedenza nessuno può celebrare. C’è anche da dire che bisogna salire a piedi e questo complica le cose. Se tra oggi e domani non troviamo nessuno con dispiacere dovremo rinunciare alla Messa”.

Come al solito, però, la giornata proseguirà al Rifugio Azzoni dove sarà possibile mangiare e trascorrere la giornata in amicizia.