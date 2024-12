InSafe Lab, ecco il laboratorio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

200 metri quadri di spazio allestito presso la sede lecchese di Regione Lombardia

Visita dell’assessore regionale Simona Tironi: “Un importante strumento di formazione rivolto alle scuole e alle aziende”

LECCO – Uno strumento innovativo di formazione e informazione rivolto al mondo della scuola e delle aziende per promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. E’ il laboratorio InSafe Lab, allestito presso la sede della Regione a Lecco in Corso Promessi Sposi e “inaugurato” questa mattina, martedì 10 dicembre, alla presenza del direttore generale di Ats Brianza Michele Brait e dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi.

Lo spazio, di circa 200 metri quadrati, è attivo da ottobre e mette a disposizione informazioni, strumenti, prodotti e approfondimenti normativi e tecnici allo scopo di diffondere le conoscenze e far acquisire maggiore percezione dei rischi aumentando in tutta la popolazione la consapevolezza dell’importanza della sicurezza. “Qui dentro vogliamo ricercare e sperimentare strumenti innovativi che favoriscano la corretta percezione di una corretta percezione dei rischi negli ambienti di lavoro, favorendo la capacità di auto elaborazione e interiorizzazione di corretti comportamenti in ambito lavorativo” ha spiegato Michele Brait, Direttore Generale di Ats Brianza”.

Quattro le aree in cui è articolato il laboratorio: l’area multimediale che racconta storie di infortuni e i malattie professionali, offrendo ai partecipanti alle attività di approfondire e rielaborare gli eventi accaduti, la realtà virtuale aumentata applicata al lavoro e alla sicurezza (Smart Glasses) per sperimentare in contesti operativi situazioni di potenziale rischio e verifica di comportamenti sicuri, lo spazio teatrale con la performance ‘Non doveva succedere’ e l’Escape Room dove i partecipanti sono chiamati a trovare soluzioni ‘sicure’ per risolvere le situazioni proposte.

Hanno partecipato all’inaugurazione del laboratorio, dimostrandone le potenzialità, 18 studenti del terzo anno di corso per operatore agricolo del Centro di Formazione Professionale – Consorzio Consolida di Lecco, accompagnati da due docenti. Target del laboratorio sono infatti gli studenti, ma non solo: “Potranno utilizzarlo anche i lavoratori, i datori di lavoro, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e in generale tutti coloro che operano per ridurre i rischi negli ambienti di lavoro” ha fatto sapere Ats Brianza.

Fino a marzo la sede di InSafe Lab sarà la sede lecchese di Regione, dopo di che lo spazio verrà trasferito al Politecnico di Lecco.

“Durante la Giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro organizzata in Regione con il collega Bertolaso e i direttori di Ats abbiamo voluto lanciare un messaggio diverso – ha detto l’assessore Tironi – la sicurezza non si aumenta solo con più controlli e con le sanzioni, ma anche partendo dalla base, dalle scuole, a cominciare dall’istruzione professionale, da chi ogni giorno si troverà poi a mettere le mani in pasta”.

All’inaugurazione erano presenti anche il presidente di UniverLecco Vico Valassi, il Sottosegretario Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il direttore sanitario di Ats Brianza Aldo Bellini, il direttore amministrativo di Ats Brianza Giuseppe Matozzo, il direttore Sc Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Francesco Genna, il provveditore Adamo Castelnuovo, la referente Pcto Orientamento e Dispersione Scolastica Raffaella Cesana, la referenze della Rete Scuole Sicurezz Antonella Paradiso e il ricercatore del Politecnico Nicolò Dozio.

GALLERIA FOTOGRAFICA