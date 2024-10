Ritiro e consegna del latte materno: rinnovata la convenzione tra Auser e ASST Lecco

Il latte verrà donato al reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria del Manzoni

“Un gesto di generosità e responsabilità”

LECCO – Rinnovata la convenzione tra Auser Leucum e ASST Lecco per il ritiro a domicilio e consegna di latte materno donato dalle mamme al reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria del Manzoni.

Auser continuerà ad effettuare, in forma gratuita e tramite i propri volontari e mezzi, la raccolta del latte materno a casa delle donne donatrici, secondo le indicazioni date dai responsabili della Banca del Latte. Poi lo trasporterà a temperatura controllata, tramite una speciale borsa termica e appositi contenitori, all’Ospedale di Lecco. Un servizio importante per tutti i bimbi prematuri ricoverati: il latte materno riduce infatti l’incidenza delle infezioni, ma anche di patologie intestinali che possono essere molto gravi nei bimbi nati pretermine.

Claudio Dossi, presidente di Auser Leucum: “Siamo veramente contenti del rinnovo della convenzione con l’ASST di Lecco. L’attività che la nostra associazione si impegna a svolgere per la Banca del Latte materno è per noi un atto di importante solidarietà in favore degli ospiti del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria dell’Ospedale. Le mamme donano il loro latte, Auser attraverso la dotazione messa a disposizione del reparto, ritira il latte e lo consegna al reparto. I nostri volontari, ogni volta che effettuano una consegna, sono felici di aver contribuito alla crescita dei piccoli bambini ricoverati”.

“Ringraziamo Auser Lecco che attraverso la propria attività sostiene con azioni di volontariato l’operato della nostra azienda, nei confronti di anziani, disabili e bambini – ha aggiunto Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Lecco – Con questo progetto Auser Lecco si fa prezioso veicolo del servizio di raccolta del latte materno effettuata presso il domicilio della madre donatrice, successivamente consegnato alla Banca del Latte Umano Donato di ASST Lecco. Ringrazio altresì le madri donatrici del territorio attente ai bisogni di salute dei piccoli prematuri. Un gesto di generosità e responsabilità che consente di nutrire i neonati più piccoli e critici, con evidenti vantaggi in termini di crescita e salute, come evidenziato dalla ricerca scientifica e dall’osservazione clinica”.