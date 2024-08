Alpinismo. Nuova via in Groenlandia per Matteo Della Bordella e compagni

Nell’ultimo tentativo disponibile i quattro alpinisti sono riusciti a scalare l’inviolata parete di 1.200 metri

“Siamo scesi ora. 35 tiri con difficoltà che raggiungono il 7b”. Ora 300km in kayak per l’impegnativo rientro

LECCO – “Siamo scesi ora, abbiamo scalato la parete!” Il messaggio di Matteo Della Bordella dalla Groenlandia è di una manciata di ore fa. Il Ragno di Lecco, insieme ai compagni Symon Welfringer, Silvan Schüpbach e Alex Gammeter, ha scalato la parete inviolata (vista solamente in fotografia) di 1.200 metri negli ultimi giorni disponibili prima del rientro.

I quattro alpinisti hanno aperto una via di 1.200 metri e 35 tiri, con difficoltà che raggiungono il 7b, queste le poche informazioni arrivate al momento. Matteo Della Bordella e compagni si preparano ora per il lungo viaggio di rientro: come all’andata dovranno infatti affrontare 300 chilometri in kayak per raggiungere Tasiilaq.

Un’avventura a tutto tondo, come è nello stile di Matteo Della Bordella, che non è stata risparmiata dalle difficoltà e dal meteo inclemente. L’oceano artico rappresenta sempre una grande incognita e con esso il meteo, la spedizione non è assolutamente conclusa e i prossimi giorni saranno altrettanto impegnativi.