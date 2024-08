Il lecchese Alberto Pirovano ospite della trasmissione di Rai 1 “A sua immagine”

Nella puntata dedicata alla montagna condotta da Lorena Bianchetti

Il Ragno di Lecco e Consigliere del Cai Nazionale ha portato la propria testimonianza

LECCO – Il lecchese Alberto Pirovano, Ragno di Lecco e Consigliere del Cai Nazionale, ha partecipato stamattina, insieme ad altri ospiti, alla trasmissione di Rai 1 “A sua immagine”. Al centro della puntata odierna del programma di approfondimento religioso condotto da Lorena Bianchetti c’era la montagna.

Il lecchese ha portato la testimonianza della propria esperienza alpinistica non solo in relazione alla sfida di una conquista fine a se stessa, ma anche dal punto di vista dell’aspetto più spirituale, interiore e di condivisione di un’esperienza che apre lo sguardo. Tra gli ospiti, in collegamento da casa, anche l’alpinista Nives Meroi che ha scalato tutti i 14 Ottomila senza ossigeno.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA