Strada Piani d’Erna, assessore regionale Beduschi: “Opportunità strategica”

Sopralluogo ai Piani d’Erna, nella giornata di ieri, nel corso della visita nel lecchese

“L’ambizioso obiettivo è quello di trasformare il ‘balcone di Lecco’ in ‘balcone della Lombardia'”

LECCO – L’Assessore Regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, lunedì, in visita sul territorio lecchese, accompagnato dal Consigliere Regionale Giacomo Zamperini. Nel corso della visita, sono stati effettuati sopralluoghi, incontri con amministratori locali, stakeholder e associazioni di categoria, oltre a visite a realtà agroalimentari del territorio. Questi momenti hanno offerto importanti spunti per lo sviluppo dell’agricoltura e la valorizzazione delle eccellenze produttive locali.

Momento particolarmente importante è stato il sopralluogo ai Piani d’Erna dove si sta portando avanti il progetto di collegamento con una strada agro-silvo-pastorale: “Abbiamo effettuato un sopralluogo ai Piani d’Erna per una valutazione del progetto di realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale di collegamento tra Lecco e Erna – ha detto l’assessore Beduschi -. Si tratta di un’opportunità strategica per migliorare la mobilità e la fruibilità dell’area, contribuendo a valorizzare quello che è conosciuto come il ‘terrazzo di Lecco’, con l’ambizioso obiettivo di farlo diventare il ‘terrazzo della Lombardia’”, ha dichiarato il consigliere Regionale.

“La presenza dell’Assessore Beduschi sul nostro territorio – ha commentato il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini – è un segnale forte di attenzione da parte di Regione Lombardia verso il nostro modello agricolo, unico in Lombardia, ovvero quello di un’agricoltura non invasiva e rispettosa di questo territorio che è unico nel suo genere, e per questo necessita di un supporto specifico e di misure ad hoc, attese da oltre 20 anni. Finalmente vediamo concretizzarsi un supporto mirato, che porterà benefici agli agricoltori e a tutta la comunità lecchese, una realtà che necessita di essere sostenuta nella produzione più che nella promozione e che, pur non essendo economicamente dominante, rappresenta un laboratorio per buone pratiche agricole e ambientali”.

Con gli operatori è stato approfondito il tema delle strade agro-silvo-pastorali da incentivare con bandi per favorire sviluppo non solo dell’economia agricola ma anche di quella turistica.