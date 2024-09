Val Boazzo: ripristinato il ‘Sentee de volta ‘n dree'” grazie ai volontari del Cai

Il sentiero, che collegava Lecco e Ballabio alla Bocchetta di Desio, torna a disposizione della comunità dopo anni di abbandono

Al lavoro una ventina di volontari appartenenti al Cai Lecco e Cai Ballabio

BALLABIO – Un gruppo di oltre venti volontari del CAI Lecco e CAI Ballabio ha unito le forze per ridare vita a uno storico sentiero in Val Boazzo, il “Sentee de volta ‘n dree”, un percorso che riemerge dalle vecchie mappe e dalla memoria collettiva. Il sentiero, che un tempo collegava Lecco e Ballabio alla Bocchetta di Desio, era quasi del tutto scomparso, ma grazie all’intervento dei volontari è stato ripristinato, riaprendo così una via che ha segnato la storia locale.

Il tratto più critico è stato quello superiore, dove il sentiero era stato cancellato dal materiale scaricato durante la costruzione della strada provinciale SP63. Tuttavia, più in basso, il percorso è riemerso in buone condizioni, con dolci tornanti che un tempo permettevano il passaggio di uomini e animali carichi di merci. Lungo il cammino sono ancora visibili le piazzole utilizzate per la produzione di carbone di legna (poiat), una pratica che ha caratterizzato l’economia di montagna della zona.

Questo sentiero, oltre al suo valore storico, diventa ora una risorsa per gli escursionisti. Sarà infatti particolarmente utile per chi: salita la “Ferrata Contessi”, raggiunta la cima del Monte Due Mani e ridisceso dalla Bocchetta di Desio, doveva percorrere oltre 5 km su asfalto per rientrare in località “Furcula” (partenza ferrata).

Durante l’intervento, i volontari si sono impegnati anche nella costruzione di canaline per lo scolo dell’acqua, nella posa di gradini e nell’installazione della segnaletica verticale e orizzontale, un lavoro fondamentale per la sicurezza e la fruibilità del sentiero. Al pomeriggio, il gruppo ha eseguito ulteriori lavori di manutenzione sul primo tratto del sentiero che porta alla Bocchetta di Desio, tagliando la vegetazione e rinforzando con un muro di sostegno un tratto soggetto a frane.

Oltre al lavoro fisico, la giornata di “pulizia” che si è svolta ieri, domenica, è stata un’occasione di convivialità e collaborazione: “Un momento in cui la comunità – spiega Paolo Colombo coordinatore del Gruppo sentieri del CAI Lecco – si è unita per prendersi cura del territorio, mantenendo viva la tradizione del volontariato e della cura della montagna”.

Il prossimo appuntamento è già fissato: sabato 19 ottobre i volontari torneranno all’opera per un intervento sull’antica mulattiera Cereda-Montalbano. La giornata è aperta a tutti, con l’obbligo di iscrizione. Maggiori dettagli saranno forniti a breve sulle pagine social del CAI Lecco.

Per ulteriori informazioni: sentieri@cai.lecco.it