Cai Ballabio. Il 29 settembre la tradizionale Messa in vetta al Due Mani

Un momento di ricordo rivolto alle vittime e agli amici della montagna

In caso di maltempo la Messa verrà celebrata nella chiesetta del Sacro Cuore ai Piani Resinelli

BALLABIO – Il Cai Ballabio organizza per domenica 29 settembre il tradizionale momento di ricordo rivolto alle vittime e agli amici della montagna. Alle ore 11, in vetta al Monte Due Mani, don Gianmaria Manzotti celebrerà una Santa Messa in suffragio.

“Sarà una bella occasione di passare un momento in compagnia oltre che ricordare i nostri amici scomparsi in montagna negli anni” ha detto il presidente del Cai Ballabio Marco Anemoli. In caso di maltempo la Messa verrà celebrata nella chiesetta del Sacro Cuore ai Piani Resinelli (l’eventuale cambio di programma sarà comunicato tramite i canali social dell’associazione).