Libreria Parole nel Tempo, presentazione volume “Sport lecchese” di Gianni Menicatti

L’appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 18

Dialogherà con lui Alberto Agostoni

LECCO – La libreria “Parole nel Tempo” organizza la presentazione del volume “Sport lecchese” di Gianni Menicatti, studioso di economia del territorio, statistico e coordinatore dell’Osservatorio sulla qualità dello sport. Dialogherà con lui Alberto Agostoni, più volte campione d’Italia di atletica leggera nella staffetta 4×100 nel 1972 con la squadra Icam Lecco. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 18 presso la libreria Parole nel Tempo (Via Partigiani numero 19).

L’opera

Con un taglio cronologico e tematico, il libro ripercorre la storia dello sport lecchese, una storia lunga più di cento anni che abbraccia numerose discipline, quelle più conosciute e quelle meno note. Anno dopo anno, a partire dal 1920, vengono raccontati i personaggi, i risultati e gli eventi più significativi riguardanti il sistema sportivo di Lecco e della sua provincia.

Sport lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati è l’esito di un lungo e puntuale percorso di ricerca, a volte reso difficile dall’assenza di fonti storiche e statistiche, di archivi perduti. Nelle oltre 500 pagine sono presenti più di tremila risultati degli atleti lecchesi, citati oltre mille personaggi (atleti, tecnici, dirigenti) e più di trecento società e associazioni sportive, ed inoltre tutti gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionali che si sono svolti sul territorio.

Dettagliata e ricca di dati è la parte statistica: la presenza, anno dopo anno, delle squadre lecchesi mei principali campionati e nelle classifiche federali: dal calcio al volley, dal rugby alla pallamano, dal tennis all’atletica, dalla ginnastica al tennis tavolo. I titoli italiani conquistati nelle discipline individuali e in quelle a squadre. I risultati e le informazioni relative agli atleti lecchesi (quasi 200) che hanno partecipato negli ultimi cento anni ai Campionati Mondiali ed Europei, ai Giochi Olimpici estivi ed invernali.

L’autore

Gianni Menicatti, nato e residente a Lecco, professionalmente si occuopa di economia del territorio. Da tempo è appassionato di storia e statistica dello sport locale e nazionale.

Negli anni più recenti ha curato una serie di indagini e ricerche su diversi aspetti dello sport in relazione ai sistemi economici e sociali: sport e turismo, le imprese per lo sport, le professioni nell’ambito sportivo, l’impatto economico dei grandi eventi sportivi.

Dal 2000 è coordinatore tecnico-scientifico dell’Osservatorio sulla Qualità dello Sport nelle province italiane, i cui risultati sono annualmente diffusi da Il Sole 24 Ore.

È stato co-autore del Dizionario del Calcio (Rizzoli Editore), pubblicato in occasione dei Mondiali di Calcio nel 1990 in Italia, e nel 2018 del volume Tutto il Lecco partita per partita.

Per informazioni mandare una e-mail a: parole-nel-tempo@libero.it