Dalla cima della Grignetta lo speciale augurio del fotografo Luigi Rota

LECCO – In questi giorni, sfruttando il meteo favorevole, il fotografo lecchese Luigi Rota sta effettuando diverse salite sulle nostre montagne, ovviamente sempre in compagnia della sua fedelissima macchina fotografica. Ieri, primo giorno del 2025, ha immortalato un meraviglioso tramonto in Grignetta e ha voluto regalare qualche scatto ai nostri lettori con l’augurio di buon anno per tutti: “Il pensiero davanti a questo spettacolo è che, nonostante tutto, anche quando sembra tutto nuvoloso… il cielo è blu sopra le nuvole. Sperando che il primo tramonto dell’anno sia di buon auspicio per il 2025”.

