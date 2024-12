Lo scintillio del Natale all’Orrido di Bellano catturato da Giancarlo Airoldi

BELLANO – Luci sospese, lanterne, candele e musica diffusa. A Bellano, specialmente all’Orrido, il Natale non è mai stato così scintillante, come testimoniano le fotografie di Giancarlo Airoldi, grazie alla quarta edizione di “Orrido Magic Christmas Lights – Scintille di luce” che ha abbellito per le feste l’attrazione bellanese, andando e il centro storico.

“L’inaugurazione delle installazioni luminose è avvenuta sabato 30 novembre, finora l’affluenza di visitatori è in linea con gli altri anni, e anche gli incassi lo confermano, anche se il boom ci sarà dopo il 26 dicembre quando arriveranno in paese anche i proprietari delle seconde case – commenta Antonio Rusconi, sindaco di Bellano -. Mediamente in passato sono arrivate circa 30 mila persone, per cui non possiamo che essere soddisfatti”.