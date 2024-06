L’ Autonomia differenziata è legge. La Lega: “Si realizza un sogno lungo 40 anni”

Alla Camera il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull’Autonomia

Butti (Lega): “Ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai smesso di lottare”

MILANO/LECCO – “L’Aula della Camera ha definitivamente approvato il Ddl sull’Autonomia differenziata. Una notizia eccezionale per la Lombardia e per i lombardi che, sette anni fa, con un referendum, avevano espresso in maniera chiara e netta la volontà di andare in quella direzione”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili social, commenta l’approvazione del Disegno di legge alla Camera. Dopo una lunga maratona notturna, questa mattina poco prima delle 8 è arrivato il secondo e definitivo sì, sostenuto da 172 voti (99 i contrari, 1 astenuto).

“Con l’autonomia avremo più competenze in diverse materie e potremo confermare la nostra capacità amministrativa rendendo ancora più forte la nostra regione. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolare modo il ministro Calderoli che ha dato un impulso deciso per raggiungere questo traguardo. Con l’autonomia la Lombardia sarà libera di correre ancora più velocemente”.

Anche il Segretario Provinciale della Lega di Lecco Daniele Butti ha commentato l’approvazione: “Si realizza un sogno lungo 40 anni. 40 anni di battaglie, manifestazioni, petizioni, gazebo e referendum portati avanti dalla Lega, da Umberto Bossi, da Roberto Maroni, da Matteo Salvini, dalle decine di migliaia di militanti e sostenitori. Oggi finalmente l’autonomia è realtà ed è legge. Ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai smesso di lottare. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile che la data di oggi sia una data storica per il Paese”.