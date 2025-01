Lega Giovani: più sicurezza e una riflessione sul tema della remigrazione

Maggiore sicurezza dopo la rapina al centro commerciale “Le Meridiane” del 9 gennaio

Bettega: “Per garantire la sicurezza a Lecco serve un intervento concreto e riflessione su politiche di remigrazione”

LECCO – A seguito della rapina avvenuta il 9 gennaio presso il centro commerciale “Le Meridiane”, che ha visto coinvolti quattro adolescenti di origine nordafricana accusati di aver derubato due coetanei, Andrea Bettega, coordinatore provinciale della Lega Giovani di Lecco, ha richiesto l’adozione di misure concrete per garantire la sicurezza urbana, sollevando al contempo la necessità di una riflessione su temi più ampi legati alla sicurezza e alla prevenzione.

“Quanto accaduto è un fatto gravissimo, che non possiamo sottovalutare – ha dichiarato Bettega – Esprimo piena solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. I nostri ragazzi devono poter vivere la città senza temere aggressioni o atti di violenza”.

Bettega ha poi evidenziato la necessità di potenziare la sicurezza nei luoghi pubblici: “Lecco, come molte altre città, necessita di un maggiore presidio delle forze dell’ordine nelle zone più sensibili, come le stazioni e le aree commerciali, per prevenire episodi di microcriminalità. In questi giorni è in fase di votazione il decreto sicurezza, fortemente sostenuto dalla Lega, che introdurrà misure significative per affrontare questa problematica”.

Nel suo intervento, il coordinatore della Lega Giovani ha toccato il tema della remigrazione, sottolineando l’importanza di aprire un dibattito responsabile e costruttivo: “È già stato discusso il possibile ricorso a politiche di remigrazione come risposta alla criminalità legata a giovani insufficientemente integrati. Si tratta di un argomento delicato, ma che merita di essere preso in considerazione come una delle soluzioni per affrontare e gestire in modo più efficace situazioni come quella che abbiamo visto recentemente”.

Bettega ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione con un approccio equilibrato e ponderato: “Non si tratta di discriminare o generalizzare, ma di assicurare il rispetto delle regole e la sicurezza per tutti i cittadini. È essenziale avviare un dibattito serio e costruttivo su come affrontare queste problematiche in modo concreto e realistico, senza inutili ideologie o retoriche”.

Infine, Bettega ha lanciato un appello: “È fondamentale mettere la sicurezza dei cittadini al centro dell’agenda politica, attraverso un potenziamento dei controlli e valutando nuove soluzioni, come la remigrazione, per garantire la tranquillità delle nostre comunità e promuovere una convivenza civile equa e serena”.