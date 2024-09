Linee Lecco, nuovo CdA. Fortino (FI): “Messa all’ultimo posto l’esperienza sul campo”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Non ho condiviso il metodo con cui è stato raso a zero il precedente cda e non condivido il metodo con cui si è formato il nuovo cda. Linee Lecco è una partecipata al 100% del Comune di Lecco e garantisce un servizio pubblico che ha grandi ricadute sulla vivibilità della città. Proprio per questo, pur dentro la dovuta attenzione alle candidature segnalate dai diversi capigruppo consiliari, il Sindaco, nella sua scelta, avrebbe dovuto avere il buon gusto di salvaguardare almeno un minimo di competenze.

Con tutto rispetto per i nuovi membri del cda appena nominati ai quali auguro buon lavoro, come si può pensare che una società come Linee Lecco venga gestita da persone che non hanno alcuna competenza ed esperienza nel settore del trasporto pubblico urbano?

Si deve constatare con dispiacere che il Sindaco ha favorito e cavalcato la logica di picche e ripicche mettendo all’ultimo posto l’esperienza sul campo.

Angela Fortino – Segretaria Cittadina Forza Italia Lecco