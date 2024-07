Mandello. Venerdì altro flash mob di Casa Comune per i giardini

Nei pressi della fontana il gruppo farà un punto sulla riqualificazione dello spazio in zona lago

Venerdì 12 luglio alle ore 18 il ritrovo aperto alla cittadinanza

MANDELLO – “I giardini di Mandello sono un patrimonio della comunità. Oggi il cemento li sta aggredendo e le aree pubbliche vengono ridotte con buona pace dell’interesse collettivo”.

Ecco il messaggio che Casa Comune per Mandello ha lanciato in previsione del secondo flash mob per tenere alta l’attenzione sulla riqualificazione dei giardini. L’iniziativa si terrà venerdì 12 luglio alle 18 presso la fontana, lungo il viale dei giardini, occasione per il gruppo politico e consiliare di minoranza di tracciare il punto della situazione.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare”, l’appello di Casa Comune.