Elezioni, l’appello al voto di ViviAmo Merate per una città “nuova”

Mattia Salvioni è il candidato sindaco di ViviAmo Merate

Nel programma elettorale la volontà di scrivere una nuova pagina per la città puntando su verde, inclusione, attrattività e ospedale

MERATE – Un appello al voto per scrivere, insieme, una nuova pagina della città di Merate. A lanciarlo è Mattia Salvioni, giovane candidato sindaco della lista ViviAmo Merate: “Dopo un lungo percorso fatto di ascolto, dialogo e approfondimento, l’8 e 9 giugno grazie al

vostro voto abbiamo l’opportunità unica di dare, insieme alla nostra squadra di candidate e

candidati con diverse esperienze amministrative e professionali, rappresentativa dei diversi

ambiti del Meratese e al candidato Sindaco Mattia Salvioni, una nuova impronta alla nostra città e territorio partendo da alcuni principi qualificanti del programma”.

Tra gli obiettivi, messi nero su bianco nel programma, presentato alla cittadinanza in diversi incontri, tra cui quello, andato sold out, in Auditorium, ci sono la volontà di rendere Merate

una città sana e verde, in cui vengano valorizzate le aree di pregio come la Riserva del Lago di Sartirana e quello di rilanciare insieme l’ospedale Mandic, pubblico di 1° Livello, a tutela dei più fragili coinvolgendo gli enti e le risorse del distretto Meratese e Casatese. Non solo. Attenzione verrà data anche alle frazioni, affinché siano “vive” e “ponte” con il territorio e con il Centro e contribuiscano, a loro volto, a rilanciare una città inclusiva e solidale che non lasci indietro nessuno. Tra i punti qualificanti del programma, quello di

promuovere il brand di Brianza Meratese, candidando Merate a città guida di un territorio che sia attrattiva e dinamica per il turismo, la cultura, il volontariato, lo sport, l’istruzione e le opportunità lavorative.