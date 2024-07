Imbersago, Vergani giura sulla Costituzione: “Donne e giovani la nostra forza”

Giovedì scorso si è insediato il nuovo consiglio comunale di Imbersago

Vergani ha anticipato la volontà di presentare le linee programmatiche entro fine luglio, basandosi esclusivamente sul programma elettorale

IMBERSAGO – Ha parlato di un risultato eccezionale, tale da far entrare Imbersago nel podio dei Comuni con la più alta percentuale di preferenze incassate dai vincitori e non ha nascosto una certa emozione per “un attestato di stima a candidati davvero credibili che si sono guadagnati l’apprezzamento degli elettori per freschezza di idee, spirito di appartenenza e forte senso civico”.

Giovedì scorso, 27 giugno, il sindaco Fabio Vergani, confermato nella carica alle elezioni dell’8 e 9 giugno con oltre l’80% delle preferenze, ha giurato sulla Costituzione italiana nel corso del Consiglio di insediamento della nuova amministrazione comunale.

“La cerimonia di giuramento nella prima seduta consiliare mi dà la possibilità di rivolgere un indirizzo di saluto alla cittadinanza e all’assemblea istituzionale che la rappresenta” ha esordito, sottolineando come “la formula di giuramento del Sindaco, adempimento solenne così sintetico ma forte nella sostanza, trova spazio solo al secondo punto dell’Ordine del giorno dell’adunanza di questa sera. Prima il Consiglio comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere per procede alla loro convalida verificandone, dunque, la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti. Il singolo Consigliere, per effetto della sua autocertificazione a termini di legge, è responsabile per sé stesso, ma anche per gli altri, a garanzia che a questo tavolo siedano, in rappresentanza degli elettori, donne e uomini che fanno proprie caratteristiche come diligenza, legalità, onestà, trasparenza, correttezza ed imparzialità; doti imprescindibili e che qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori”.

Vergani ha rimarcato come “la presenza di due liste alle recenti elezioni amministrative, ha consentito ai cittadini di Imbersago di valutare due programmi amministrativi alternativi oltre che candidati diversi, garantendo il pluralismo e la libera scelta per l’elettorato. Ringrazio il consigliere Valter Cogliati che, assieme a me, ha concorso alla carica di Sindaco di Imbersago; grazie per aver messo a disposizione della comunità imbersaghese le proprie qualità personali e le proprie competenze”.

Poi l’accento sul risultato, nettissimo, del voto popolare: “Gli Imbersaghesi si sono espressi con un orientamento chiarissimo, che si pone tra i primi tre posti a livello provinciale, assegnando alla lista Insieme per Imbersago oltre l’80% delle preferenze.

Un risultato eccezionale, certificazione di apprezzamento di quanto fatto in tanti anni alla guida della nostra piccola comunità, di una rinnovata proposta programmatica seria, concreta e condivisa, ma soprattutto l’attestato di stima a candidati davvero credibili che si sono guadagnati l’apprezzamento degli elettori per freschezza di idee, spirito di appartenenza e forte senso civico. Risultato eccezionale che ci fa affrontare questo inizio di consigliatura con ancora maggior rigore, senso di responsabilità e di appartenenza alla nostra comunità”.

Quanto al nuovo Consiglio comunale, Vergani ha espresso apprezzamento per la presenza di quattro persone sotto i 30 anni e per la buona rappresentanza femminile.

“Cinque anni fa tre giovanissimi consiglieri comunali sedevano per la prima volta con noi in quest’aula: sono ancora tutti qui! Non abbiamo perso un solo elemento prezioso lungo il nostro cammino e ne guadagniamo anzi di nuovi”.

Il primo cittadino ha poi anticipato che entro la fine di luglio verrà presentato al Consiglio comunale il documento contenente le linee programmatiche per il nuovo mandato 2024-2029, ricalcando integralmente il programma elettorale della lista Insieme per Imbersago.

Vergani ha poi voluto ringraziare la moglie Nadia e la famiglia per il sostegno ricevuto e ha poi ricordato il cavaliere Giovanni Villa, recentemente scomparso, Sindaco di Imbersago dal 1970 al 1995: “L’abnegazione, la lucidità di pensiero, ma soprattutto la concretezza della Sua azione amministrativa mi siano d’esempio e mi spronino a dare sempre il meglio di me per il bene della nostra comunità e del nostro territorio”.

Parole di cordoglio sono state pronunciate anche in memoria di Franco Perego, scomparso proprio giovedì scorso.