La lista Lavelli ad Aizurro: “Le nostre proposte e idee per rilanciare Airuno”

Ultimi appuntamenti in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno

Sono stati illustrati i 18 punti concreti e tutti potenzialmente realizzabili per un “Comune più vivo, più sicuro e più vicino”

AIRUNO – Venerdì 31 maggio la lista civica Vivere Airuno Aizurro, guidata dal candidato sindaco Gianfranco Lavelli, ha presentato il programma amministrativo e i candidati consiglieri ai residenti della frazione collinare Aizurro. Oltre alla consueta presentazione, la serata è stata un’occasione per illustrare i progetti ipotizzati per i prossimi anni in caso di vittoria elettorale e ribadire alcuni punti caldi di queste settimane.

In merito al programma, Lavelli ha infatti premesso che è stato costruito dopo un lungo lavoro svolto in diverse settimane, frutto dell’ascolto e dei confronti con i cittadini, grazie anche agli incontri partiti a marzo e ai questionari raccolti e ha poi parlato dei “18 punti concreti e tutti potenzialmente realizzabili per un Comune più vivo, più sicuro e più vicino”.

Sono stati specificati i quattro macro obiettivi di mandato: servizi per gli anziani come i mini appartamenti, uno sportello sociale e ambulatori medici-infermieristici; uno studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura sportiva, l’adesione alla comunità energetica provinciale e la garanzia che nessuna discarica verrà costruita in paese. Un tema, quest’ultimo, molto sentito nel dibattito politico tanto che Lavelli ha voluto anticipare la volontà, in caso di vittoria, di ridiscutere con il sindaco di Brivio una nuova convenzione per la gestione associata del centro di raccolta.

“La Giunta Milani ha portato a casa un canone dal Comune di Brivio di 30.000 euro ha evidenziato – Una delle prime cose che farò sarà quella di sedermi in maniera seria e amichevole col Comune di Brivio per stipulare una nuova convenzione pluriennale, e non solo di due anni, così da ridurre il canone di gestione annuo. Collaborare con i comuni vicini sarà fondamentale per migliorare i servizi ai cittadini”.

Due le novità evidenziate da Lavelli e dalla sua squadra: l’ampliamento e la realizzazione di nuovi parcheggi e l’adesione alla Comunità Energetica promossa dalla Provincia di Lecco. Per quanto concerne il primo punto l’intenzione è quella di ricavare nuovi spazi per la sosta in prossimità della Piazza Resegone ad Aizurro, sia ad Airuno con un occhio particolare in zona Stazione, in via Adda presso il terreno di proprietà Telecom e in altre strade da valutare insieme ai residenti.Per quanto riguarda la Cer Lavelli sottolinea come “i vantaggi sono tanti: risparmio legato all’autoconsumo, remunerazione dal Gse dell’energia prodotta in eccesso inviata alla rete elettrica e possibilità di concedere gli immobili pubblici e privati per la realizzazione di impianti fotovoltaici”.

Non sono mancate neppure delle frecciatine agli avversari politici, a partire dal sindaco Alessandro Milani: “Il primo cittadino ha detto una grande fake news in merito ai finanziamenti alle associazioni. Numeri alla mano: nel 2019 l’Amministrazione di Adele Gatti aveva previsto 13.800 euro di contributi ordinari per le associazioni. Il servizio del Centro Anziani rientrava tra le “spese in servizi” ed ammontava a circa 5.000 euro aggiuntivi.

Nel 2023 la Giunta Milani ha previsto 13.000 euro di contributi, comprensivi anche dei 2.000 euro per il funzionamento del Centro Anziani attualmente gestito da un’associazione airunese. Una differenza in negativo di ben 5.800 euro”.

Lavelli ha voluto smarcare anche un’altra affermazione fatta dal Sindaco proprio ad Aizurro. “Dire che servono i partiti per portare a casa le risorse è una presa in giro nei confronti dei cittadini, sono le Istituzioni mediante bandi pubblici con criteri ben precisi a offrire i finanziamenti per le opere comunali. Noi coglieremo tutte le opportunità. Ricordo che nel 2023 la Giunta Milani ha restituito al Governo quasi 4.000 euro destinati ai centri estivi come l’oratorio feriale.

Non solo. “Noi, in queste settimane, abbiamo portato avanti le nostre proposte e idee per rilanciare il paese, mentre la compagine di Milani non ha perso occasione di chiamarci in causa affermando che il sottoscritto getta fumo negli occhi agli airunesi. Lo stesso Sindaco Milani che in questi anni ha cercato di portare avanti una ristrutturazione del Municipio da un milione di euro di soldi pubblici, di cui la maggior parte di fondi comunali. La Regione, inoltre, ha specificato al Comune che non era possibile dividere in lotto il progetto originario… Ancora stiamo aspettando di capire dove la Giunta avrebbe reperito le risorse necessarie”.

La lista Vivere Airuno Aizurro incontrerà ancora i cittadini giovedì 6 giugno alle 21 in sala consiliare, con un incontro in cui interverranno esperti e figure del paese a sostegno del progetto civico di Gianfranco Lavelli.