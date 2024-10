Noi Merate difende Maggioni: “Intervento di Sellitto inopportuno e fuori luogo”

Il gruppo di minoranza Noi Merate parla di un episodio di violenza verbale

“Episodio gravissimo, avvenuto alla presenza, oltre che dell’intero consiglio comunale e del pubblico, del sindaco e dell’assessora con delega alle pari opportunità che non hanno proferito parola”

MERATE – Un episodio di violenza verbale, “inopportuno, fuori luogo e aggravato dal fatto che è avvenuto ai danni di una donna, avvocato e pertanto avvezza e ben consapevole di come ci si deve comportare in un’aula sia essa di udienza o consigliare”. Così viene definito l’intervento effettuato dal capogruppo di maggioranza Ernesto Sellitto lunedì sera in Consiglio comunale durante la discussione dell’interrogazione sui bonus comunali presentata dal gruppo di minoranza Noi Merate.

Sellitto ha preso parola per stigmatizzare il fatto che la consigliera Maggioni avesse in almeno due occasioni chiamato in causa l’ex capogruppo di minoranza Aldo Castelli, presente lunedì sera in aula, citando nel discorso delle argomentazioni più volte ribadite dall’ex esponente di Cambia Merate. Un comportamento per cui Sellitto ha ravvisato una violazione del regolamento comunale. “Per noi si è trattato di un episodio gravissimo, avvenuto alla presenza, oltre che dell’intero consiglio comunale e del pubblico, del sindaco e dell’assessora con delega alle pari opportunità che non hanno proferito parola. Purtroppo, non ci resta che registrare l’accaduto e sperare che il confronto politico possa proseguire in modo più sereno e che episodi come quello di ieri sera non accadano più”.

IL COMUNICATO INTEGRALE

Il gruppo consigliare “NOI MERATE” evidenzia che nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera si è verificato un episodio gravissimo, nei confronti della Consigliera Franca Maggioni.

Quest’ultima infatti durante un suo intervento in aula, previamente autorizzato dal Sig. Sindaco, si è permessa di rivolgere pochissime parole ad un ex-consigliere presente tra il pubblico in modo garbato e spontaneo.

Immediatamente il capogruppo di maggioranza ha chiesto la parola e ottenutala dal Sig. Sindaco si è scagliato con toni decisamente accesi ed inopportuni contro la Consigliera, rea, a Suo dire, di aver violato il Regolamento Comunale. Tutto ciò alla presenza, oltre che dell’intero consiglio comunale e del pubblico, del Sindaco e dell’Assessora con delega alle pari opportunità che non hanno proferito parola.

Ebbene questo episodio di violenza verbale è inopportuno e fuori luogo ed è aggravato dal fatto che è avvenuto ai danni di una donna, avvocato e pertanto avvezza e ben consapevole di come ci si deve comportare in un’aula sia essa di udienza o consigliare.

Purtroppo, non ci resta che registrare l’accaduto e sperare che il confronto politico possa proseguire in modo più sereno e che episodi come quello di ieri sera non accadano più.

Cordialmente

Dario L. Perego, Franca Maggioni