Ultimi gazebi per ViviAMo Merate, Salvioni: “Il nostro è un programma concreto”

Ultimi appuntamenti pubblici anche per ViviAmo Merate prima del silenzio elettorale

Mattia Salvioni: “Il nostro progetto è rendere Merate una città più viva”

MERATE – Dalle frazioni al centro nell’ultimo tour di gazebi in vista dell’ormai imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno. I candidati della lista ViviAmo Merate erano in piazza anche questa mattina, venerdì, per incontrare i cittadini e scambiare le ultime, decisive, battute a conclusione di una lunga campagna elettorale.

“Siamo partiti presto e oggi siamo ancora qui perché crediamo al sogno di una Merate unita capace di guardare all’intero territorio circostante. Per questo abbiamo coniato il brand di Brianza meratese credendo fortemente a un progetto di rilancio e attrattività per la nostra città” ha detto il candidato sindaco Mattia Salvioni, 30 anni da compiere a luglio, circondato da diversi consiglieri del gruppo.

“Il nostro è un programma concreto e corposo strutturato in diversi punti per rendere Merate una città verde e viva” ha ribadito snocciolando i punti salienti del programma presentato per la prima volta diverse settimane fa in una serata in Auditorium andata sold out. “Non sono slogan, ma impegni concreti per i trasporti e la mobilità sostenibile, con un occhio di riguardo alla sanità e all’ospedale Mandic. Per noi è fondamentale il ripristino del servizio navetta dall’ospedale di Merate a quello di Lecco, così come sono importantissimi i progetti singoli per le frazioni e per il centro. Abbiamo sentito anche diversi commercianti e vorremmo introdurre, in caso di vittoria, la sosta gratuita per i primi 30 minuti. Abbiamo dato voce anche ai giovani, cogliendo lo spunto di trasformare l’area Cazzaniga in uno spazio per lo studio e ci adepereremo per l’ampliamento dell’asilo nido, forma di sostegno e vicinanza alle giovani famiglie”.

Salvioni si è concesso anche una battuta rivolta a chi accusa il suo gruppo e lui per primo di inesperienza: “La nostra è una squadra eterogenea con una proposta civica che ha saputo intercettare l’interesse e la curiosità di persone provenienti anche da esperienze politiche diverse. Nel gruppo ci sono professionalità diverse e siamo stati capaci di costruire un programma concreto che guarda all’oggi tracciando però, sui grandi temi, visioni e prospettive per il domani”.

