Margno. Primo consiglio comunale del sindaco Manuele Cattaneo

Nominata Rosaria Maria Malugani vicesindaco ed Ezio Bettega assessore alla Sicurezza e Polizia Locale

Cattaneo: “Faremo tutto quello che è nelle nostre capacità e nel nostro potere per il bene del paese”

MARGNO – Si è svolto ieri sera il primo consiglio comunale del neosindaco Manuele Cattaneo che ha vinto le elezioni con la “Lista civica per Margno”, unica lista che si è presentata alle recenti amministrative ma che è stata comunque votata dal 73,99% degli aventi diritto del paese. Alla prima seduta consigliare oltre al consueto giuramento del sindaco sono state presentate le cariche e le deleghe per i componenti del consiglio.

Rosaria Maria Malugani nominata vicesindaco con delega al bilancio, tributi personale e organizzazione di uffici e servizi e alla transazione digitale. Sarà invece Ezio Bettega (ex vigile) assessore con delega alla sicurezza, polizia locale, viabilità, manutenzione, commercio e Suap (sportello unico per le attività produttive).

In capo al primo cittadino Cattaneo restano le deleghe alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, lavori pubblici, patrimonio e demanio, edilizia privata e urbanistica.

A tutti i membri del consiglio sono stati affidati vari incarichi al fine di collaborare al meglio con la giunta e agevolare il dialogo tra cittadini e amministrazione.

A Mirko Cecchetti, affidati turismo e tempo libero, a Fabio Durante cultura e pari opportunità, a Valter Falcetti, attività produttive, terziarie, artigianato, agricoltura e cimitero, a Carlo Malugani protezione civile volontariato e associazionismo, a Monica Malugani sport, a Giampiero Manzoni mobilità e trasporti, servizi alla persona, politiche sociali e istruzione, a Giandomenico Pensotti verde, ambiente, foresta, igiene e decoro urbano pubblico, a Luca Tagliaferri, manifestazioni, web, comunicazione e politiche giovanili.

Nominati inoltre i rappresentate presso gli enti locali

Il sindaco sarà rappresentante per Regione, Provincia, Aree interne, Ato, e Conferenze dei sindaci. Ezio Bettega sarà referente per Lario Reti e Consorzio forestale lecchese, Mirko Cecchetti delegato all’organo di controllo di “Winter summer alta Valsassina” (quando verrà costituito) e referente per “Montagne Lago di Como”, Monica Malugani referente per il Pian delle Betulle. Rosaria Maria Malugani è la delegata per Cts provinciale e Prefettura, Valter Falcetti (capogruppo del consiglio comunale) al Distretto del commercio Bellano, Giampiero Manzoni per Comunità Montana, Bim e Distretto sanitario Bellano, Giandomenico Pensotti per Silea, Carlo Malugani referente per le associazioni del territorio e Luca Tagliaferri per le attività pastorali.

Il sindaco Cattaneo ha poi rivolto un pensiero di ringraziamento al suo predecessore, Giuseppe Malugani, presente in sala: “Ringrazio il sindaco uscente che in queste settimane è disponibile a consigliarci e guidarci nel recupero dei documenti e di quanto necessario. Cercheremo di fare tutto ciò che è in nostro possesso, nelle nostre capacità e nel nostro potere per fare il meglio per questo paese”.