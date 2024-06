Svolta a Introbio: Silvana Piazza batte il sindaco uscente Adriano Airoldi

“Una vittoria inaspettata ma ci credevamo”

E’ il primo sindaco donna di Introbio

INTROBIO – Dopo due mandati consecutivi del sindaco Adriano Airoldi (Val Biandino), svolta a Introbio con Silvana Piazza (Viviamo Introbio) che sarà il nuovo sindaco del paese: “I cittadini devono tornare al centro dell’attività comunale – ha detto il neo sindaco Piazza -. Il nostro obiettivo principale sarà avere un dialogo aperto con la popolazione”.

Per la prima volta nella sua storia Introbio avrà un sindaco donna. Imprenditrice e titolare dell’agenzia “La piazza Immobiliare”, Silvana Piazza è impegnata in diversi ambiti sociali ricoprendo diversi ruoli: è stata prima donna presidente del “Lion Club Lecco Host”, presidente dell’associazione “Amici dell’Ospedale di Lecco” e vicepresidente di “In Prima line a contro il Cancro” in aiuto al reparto oncologico dell’ospedale cittadino.