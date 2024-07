Torna la rassegna “E…state a Erve”, dal 27 luglio all’8 agosto

Per tutto il periodo della sagra sarà possibile visitare la mostra fotografica della Biblioteca Civica

ERVE – Torna la rassegna “E…state a Erve“, l’appuntamento estivo che si svolgerà da sabato 27 luglio a giovedì 8 agosto. Anche quest’anno la rassegna presenterà diversi eventi, tra cui la Festa del Goloso che si svolgerà domenica 28 luglio e la Sagra della Polenta, giunta alla sua 29^ edizione e si svolgerà domenica 4 agosto.

L’inaugurazione è in programma per sabato 27 luglio e per tutto il periodo della sagra, oltre a giovedì 15 agosto, sarà possibile visitare la mostra fotografica della Biblioteca Civica, allestita nella Sala Consigliare del Municipio di Erve. Saranno oltre 200 le fotografie esposte, che ripercorrono 60 anni di manifestazioni del paese, grazie al lavoro di Giuseppe Ripamonti che ne ha curato l’allestimento.