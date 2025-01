All’Asst Lecco assegnata la “stella” della Fondazione Trapianti Onlus

Un riconoscimento alla struttura sanitaria per l’attività di donazione e trapianto

“Il risultato è frutto della sensibilità di tutti i professionisti coinvolti che mettono a disposizione un supplemento di attenzione e di tempo”

LECCO – Si è tenuta nella mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio, la cerimonia di consegna all’Asst Lecco del riconoscimento assegnato dalla Fondazione Trapianti Onlus per valorizzare l’attività svolta dagli ospedali di Lecco e Merate nell’ambito dell’attività di donazione e trapianto. Un momento simbolico che ha voluto sottolineare anche l’impegno della struttura da punto di vista della diffusione della cultura della donazione.

Alla cerimonia di consegna della Stella della Fondazione Trapianti Onlus era presente la presidente Marina Margutti: “Il progetto “Stella” è un’iniziativa della Fondazione, nell’ambito delle azioni intraprese per sostenere lo sviluppo dell’attività di donazione e trapianto in Italia e promuovere la crescita della cultura della donazione, con l’obiettivo di dare visibilità, presso l’opinione pubblica, dell’impegno delle strutture sanitarie in questo settore della medicina. L’iniziativa nasce in maniera del tutto autonoma e indipendente dagli organismi istituzionali del settore, come il Ministero della salute, il Centro Nazionale Trapianti, le Regioni, pur nel contesto della più ampia collaborazione con essi e della condivisione di obiettivi e metodi. Lo scopo del progetto è quello di creare un percorso in grado di valorizzare e mettere in risalto, presso l’opinione pubblica, l’impegno organizzativo delle singole strutture ospedaliere nella gestione del processo di donazione e trapianto. Gli obiettivi sono, da un lato, conferire un riconoscimento “indipendente” alle strutture sanitarie che dimostrino particolare attenzione e impegno sul tema della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, in particolare per quanto riguarda il governo del processo e le buone pratiche cliniche, e, dall’altro lato, stimolare tutti gli ospedali ad agire verso un miglioramento continuo del proprio assetto organizzativo in questo settore”.

Particolare soddisfazione da parte del direttore generale dell’Asst Lecco Marco Trivelli: “Grazie per questo importante riconoscimento. Accanto alle associazioni che fanno tantissimo per promuovere la cultura del dono, serve anche la sensibilità di tutti i professionisti coinvolti che mettono a disposizione un supplemento di attenzione e di tempo e, per questo, proprio a loro va il mio ringraziamento”.

Il dottor Francesco Raponi, coordinatore locale prelievo organi e tessuti Asst Lecco, è entrato nel merito dell’attività che viene svolta con i dati dei prelievi di cornee, prelievi multitessuto e prelievi multiorgano. I numeri dell’Asst Lecco sono in crescita (confrontati con lo storico degli ultimi dieci anni) con un importante coinvolgimento negli ultimi tempi anche dell’ospedale di Merate. Numeri che vanno anche oltre agli obiettivi posti da Regione Lombardia. Il dottor Ramponi ha ringraziato Aido per il lavoro di sensibilizzazione visto che il tasso di opposizione per quanto riguarda le rianimazioni dell’Asst Lecco si attesta al 21,1%, quando a livello regionale è del 27,8% e a livello nazionale tocca addirittura il 30,5%.

QUI TUTTI I DATI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Il dottor Sergio Vesconi, coordinatore del Comitato scientifico del progetto e dell’attività scientifica della Fondazione ha annunciato che la prima fase del progetto si chiuderà nella primavera 2025 con un momento di premiazione collettiva. L’Asst di Lecco ha annunciato che anche per il futuro continuerà a partecipare all’importante progetto.