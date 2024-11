Auser Lecco: nuovo servizio di trasporto “Lecco Social Smart Mobility”

La presentazione del nuovo progetto mercoledì 6 novembre alle 11 presso la sede Auser

LECCO – Verrà presentato il nuovo servizio di trasporto e accompagnamento “LSMM – Lecco Social Smart Mobility“. L’incontro si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 11 presso la sede Auser, in Corso Monte Santo 12, e vedrà gli interventi di: Claudio Dossi, presidente di Auser Leucum ODV ETS; Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco; Renata Zuffi, Assessore del Comune di Lecco con delega all’Ambiente, al Verde Urbano, alla Mobilità e alle Pari Opportunità; e Nino Bevacqua, Presidente di Anteas Lecco ODV.

Questo progetto è pensato per supportare le persone anziane, disabili e con mobilità ridotta, che, in assenza di familiari o amici, incontrano difficoltà nel raggiungere luoghi di socialità, centri culturali e siti naturali di bellezza.

Il progetto si propone inoltre di supportare queste fasce di popolazione, favorendo una maggiore inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze e migliorando il benessere degli assistiti. Obiettivo centrale è anche promuovere la conoscenza del territorio, il tutto attraverso l’uso di mezzi elettrici. Questa scelta è in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mirati a combattere il cambiamento climatico e a rendere le città più sostenibili dal punto di vista ambientale.

“Un punto di forza del ‘LSMM – Lecco Social Smart Mobility’ è il servizio di prenotazione, attivo dal lunedì al venerdì, che può essere attivato sia individualmente che in gruppo, adattandosi alle specifiche esigenze di mobilità dell’utente. Inoltre, per garantire un servizio tanto efficace quanto efficiente, è stata implementata una piattaforma digitale di gestione, che ottimizza l’utilizzo dei mezzi, dei volontari e degli operatori coinvolti nel progetto” spiegano i coordinatori del progetto.

Prima di attivare il servizio, sono stati somministrati questionari a circa 400 persone (over 65, individui con fragilità e/o disabilità), residenti nel Comune di Lecco e nell’Ambito Territoriale di Lecco, al fine di raccogliere informazioni sulle loro esigenze di mobilità.

I risultati hanno evidenziato un forte interesse per il servizio, con l’86,3% degli intervistati favorevoli. Tra le preferenze espresse, il 44% ha indicato la visita ai parchi e alle bellezze naturali del territorio come prima scelta.

Seguono, in ordine, le visite alle bellezze artistiche e, infine, quelle ai musei. Le principali difficoltà di spostamento segnalate riguardano la cecità, le difficoltà nella guida dell’auto e i limiti legati all’avanzare dell’età. L’indagine ha visto la collaborazione di numerose associazioni ed enti locali.

Il progetto “LSMM – Lecco Social Smart Mobility”, coordinato da Auser Leucum ODV-ETS con la partnership di Anteas Lecco ODV, è realizzato grazie al sostegno di Regione Lombardia.

Sempre nella stessa mattinata, si terrà un’altra conferenza nell’ambito del progetto “Con voi per loro”, finanziato da Regione Lombardia. Dopo l’apertura dello sportello a Colico, partirà infatti anche lo sportello di Lecco, dedicato a supportare i caregiver familiari.

Il progetto è capofila da Auser Provinciale di Lecco APS-ETS, in collaborazione con i seguenti partner: Auser Leucum ODV-ETS, Auser Colico ODV, Auser Filo d’Argento del Meratese ODV e Gruppo Assistenza Anziani ODV di Mandello del Lario.

La figura del caregiver riveste un ruolo fondamentale, ma l’aumento della popolazione anziana – in Italia gli over 65 rappresentano il 22,8% della popolazione, rispetto al 20% della media europea – pone sfide sempre più complesse. Le problematiche legate all’invecchiamento, come l’isolamento e l’incidenza crescente di malattie fisiche e psichiche, non sono ancora adeguatamente supportate dai servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI).

Il servizio ADI offre un massimo di 12 ore settimanali per utente, mentre i CDI vengono utilizzati solo dal 2,9% degli utenti e le RSA dal 23,5%. A causa della carenza di una copertura adeguata, l’assistenza diventa dipendente dalla presenza continua di una persona esterna o di un familiare durante l’intera giornata.

“L’obiettivo del progetto è fornire supporto ai caregiver familiari, prevalentemente donne, che quotidianamente si prendono cura di un parente o persona cara parzialmente o totalmente non autosufficiente. Il supporto offerto si traduce nella gestione del carico emotivo, nella prevenzione del burnout, nella riduzione della solitudine e della perdita di identità personale” spiegano i coordinatori del progetto.

Inoltre, aggiungono: “il progetto prevede l’assistenza nella gestione delle pratiche burocratiche per l’accesso ai sostegni pubblici, l’organizzazione di incontri di gruppo per il supporto psicologico e l’attivazione di gruppi di danza terapia, per favorire il benessere psicofisico dei caregiver. La danza terapia è una pratica olistica che mira al riequilibrio delle dimensioni cognitiva ed emotiva, promuovendo il miglioramento del benessere psico-fisico attraverso il movimento del corpo”.

All’incontro di presentazione, previsto per il 6 novembre alle ore 17 presso il Centro Civico Sandro Pertini di Lecco, interverranno: Claudio Dossi, Presidente di Auser Provinciale Lecco APS-ETS; Emanuele Manzoni, Assessore al Welfare del Comune di Lecco; Stefania Bolis, Responsabile della SC Innovazione di ATS Brianza; Luca Sesana, Direttore del Dipartimento di Cure Primarie di ASST Lecco; e Roberta Sartori, Danzaterapista certificata dal CID UNESCO per la Dance Therapy.

Infine, le attività del progetto sono completamente gratuite e aperte a tutta la cittadinanza residente in provincia di Lecco. Lo sportello di Lecco è disponibile ogni giovedì, dalle 8:30 alle 12:30.