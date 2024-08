Cosa leggono i lecchesi? Ecco i 10 libri più richiesti in Biblioteca

‘Un animale selvaggio’ di Joel Dicker il libro più richiesto per l’estate, ‘La portalettere’ di Francesca Giannone il più prestato da inizio anno

Le statistiche del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese

LECCO – Estate, i ritmi rallentano, tempo di ferie ed anche di lettura. In vacanza si legge di più, lo confermano i dati dei prestiti nelle biblioteche: 78.551 il numero complessivo di prestiti a livello provinciale registrati nel mese di luglio (a giugno erano stati 71.492). Insomma, le ferie sono da sempre il momento ideale per concedersi un buon libro. Ma quali sono i titoli più richiesti? Abbiamo chiesto alcune statistiche al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Al 31 luglio, i primi tre libri più richiesti a livello provinciale sono ‘Un animale selvaggio’ di Joel Dicker (44 copie in catalogo, 276 le prenotazioni), ‘Domani, domani’ di Francesca Giannone (35 copie in catalogo, 276 prenotazioni) e sempre della stessa autrice ‘La portalettere’ (59 copie in catalogo, 210 prenotazioni).

Seguono, nella top ten stilata dal Sistema Bibliotecario, ‘Il castagno dei cento cavalli’ di Cristina Cassar Scalia (29 copie in catalogo, 176 prenotazioni), ‘Cuore Nero’ di Silvia Avallone (40 copie in catalogo, 164 prenotazioni), ‘Il canto dei cuori ribelli’ di Thrity Umrigar (17 copie in catalogo, 131 prenotazioni), ‘Tutta la vita che resta’ di Roberta Recchia (22 copie in catalogo, 127 prenotazioni), ‘L’orizzonte nella notte’ di Gianrico Carofiglio (42 copie in catalogo, 125 prenotazioni), ‘Come l’arancio amaro) di Milena Palminteri (8 copie in catalogo, 102 prenotazioni) e ‘La neve in fondo al mare’ di Matteo Bussola (27 copie in catalogo, 99 prenotazioni).

Il libro più prestato da inizio anno è ‘La portalettere’ di Francesca Giannone (407 prestiti), seguito da ‘L’educazione delle farfalle’ di Donato Carrisi (399 prestiti) e ‘La vita è bella, nonostante’ di Sveva Casati Modignani (376 prestiti).

Dunque, se siete in partenza per le ferie o se semplicemente cercate una lettura estiva, ecco un po’ di suggerimenti. Si ricorda che gli utenti delle biblioteche possono prenotare il proprio libro comodamente da casa, collegandosi al sito del Sistema Bibliotecario del Lecchese e accedendo alla sezione dedicata. QUI tutte le informazioni

L’iscrizione alla Biblioteca invece è libera, gratuita e aperta a tutti: ci si può iscrivere in qualsiasi biblioteca del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese presentando un documento d’identità valido e la carta nazionale o regionale dei servizi (i minori devono essere accompagnati e autorizzati dai genitori) o online, compilando il form di pre-iscrizione.