Costruire insieme un futuro inclusivo: l’incontro della Fand a Lecco

L’importanza di unire le forze per garantire diritti e opportunità a ogni individuo

“Costruire una società realmente inclusiva richiede l’impegno congiunto di tutti”

LECCO – La Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (Fand) di Lecco presenta l’evento “Un percorso comune, un futuro accessibile per tutti“. L’appuntamento si svolgerà sabato 26 ottobre, dalle 9 alle 13.15, presso la Sala Casa della Carità, in Via San Nicolò 9, a Lecco.

Questa iniziativa, promossa dal sodalizio diretto dal presidente provinciale Silvano Stefanoni, ha l’obiettivo di favorire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile.

L’obiettivo principale è quello di avviare una riflessione condivisa, attraverso momenti di confronto, per gettare le basi di un futuro inclusivo, dove l’accessibilità sia garantita a tutte le persone, a prescindere dalle loro condizioni.

L’evento si svilupperà attraverso diverse sessioni, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e aziende locali, allo scopo di esplorare soluzioni concrete e innovative per superare non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali e sociali.

“Costruire una società realmente inclusiva richiede l’impegno congiunto di tutti. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per condividere idee, proposte e visioni sull’accessibilità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di ciascun individuo, garantendo pari opportunità e diritti per tutti” spiegano dalla Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità.

La Federazione esprime un sincero ringraziamento alle aziende Technoprobe Spa, Ciesseci Spa, Gruppo Brico Ok, Professione Pulito Srl e Ferinox per il loro contributo.

La partecipazione è gratuita; tuttavia, per una migliore organizzazione, si consiglia di confermare la presenza compilando il modulo di iscrizione online entro il 21 ottobre (modulo iscrizione)

Per informazioni è possibile mandare una mail al seguente indirizzo: fand.lecco@gmail.com