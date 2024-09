Cure Palliative e DAT: Lecco si mobilita per informare i cittadini

Il progetto di ACMT OdV-ETS punta a sensibilizzare sul diritto dei malati di esprimere le proprie volontà sanitarie

LECCO – L’Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo (ACMT OdV-ETS) continua il suo impegno nel sensibilizzare la cittadinanza sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), promuovendo una serie di attività mirate a informare e coinvolgere la comunità su temi cruciali legati alla pianificazione delle cure. Questo impegno si inserisce all’interno di un più ampio progetto volto a garantire il rispetto delle volontà dei malati, anche in contesti di emergenza.

Il cuore delle Cure Palliative è la pianificazione condivisa delle cure, un processo che traccia un percorso di assistenza chiaro e rispettoso per chi affronta patologie cronico-degenerative, sia oncologiche che non oncologiche. Le DAT, introdotte dalla Legge 219/2017, rappresentano uno strumento fondamentale in questo percorso, permettendo ai cittadini di esprimere anticipatamente le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari e di designare un fiduciario che le faccia rispettare in caso di necessità.

ACMT, insieme all’Associazione Fabio Sassi e con la collaborazione di importanti istituzioni come l’OMCEO Lecco e l’OPI Lecco, nonché con il patrocinio dell’ASST Lecco, sta portando avanti un articolato progetto che si sviluppa in tre fasi: la formazione dei volontari, la pubblicazione di un opuscolo informativo e l’organizzazione di un convegno rivolto al pubblico.

Il progetto ha preso il via con un incontro formativo per i volontari, tenutosi l’11 giugno 2024 presso l’Istituto La Casa degli Angeli a Lecco. A settembre è prevista la pubblicazione di un opuscolo dettagliato sulle DAT, che sarà disponibile sia in formato digitale sui siti di ACMT e ASST Lecco, sia in versione cartacea presso lo Sportello DAT di OMCEO Lecco.

A coronamento di queste iniziative, ACMT sta organizzando un convegno previsto per novembre 2024 a Lecco, che vedrà la partecipazione di esperti di rilievo nazionale. Questo evento sarà un’opportunità per approfondire ulteriormente il tema delle DAT e promuovere una cultura del rispetto delle volontà dei malati, integrando tempo e umanità nel rapporto tra curante e paziente. Seguiranno ulteriori dettagli sul convegno, ma l’obiettivo è chiaro: continuare a mettere al centro la dignità e le scelte di chi affronta la malattia.