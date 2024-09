Emanuele Manzoni è il nuovo presidente della Conferenza dei Sindaci

Giovedì 19 settembre, all’ospedale Manzoni, l’elezione degli Organismi di Rappresentanza dei Sindaci

Il Direttore Generale dell’Asst di Lecco, Marco Trivelli: “Ci attendono sfide importanti”

LECCO – Si è svolta giovedì 19 settembre, ospitata presso l’ospedale Manzoni della Asst di Lecco, l’elezione degli Organismi di Rappresentanza dei Sindaci. All’ordine del giorno, l’elezione del presidente della Conferenza dei Sindaci, dei componenti del Consiglio di Rappresentanza e di un Componente del Collegio.

Dopo un’ampia e approfondita discussione dei partecipanti si è proceduto alle votazioni. Di seguito la composizione attuale degli organismi di rappresentanza:

Presidente Conferenza dei Sindaci:

Emanuele Manzoni (neo-eletto)

(neo-eletto) Vicepresidente Conferenza dei Sindaci:

Maurizio Maggioni

Componenti del Consiglio di Rappresentanza:

Emanuele Manzoni Presidente, Presidente della Conferenza (neoeletto)

Maurizio Maggioni Vicepresidente

Valeria Marinari Componente neoeletta

Claudia Paroli Componente neoeletta

Giuseppe Chiarella Componente

Presidente, Presidente della Conferenza (neoeletto) Vicepresidente Valeria Marinari Componente neoeletta Componente neoeletta Componente Componente Collegio dei Sindaci:

Chiara Narciso (neoeletta)

(neoeletta) Presidente Assemblea dei Sindaci Distretto di Bellano:

Gabriella Del Nero

Vicepresidente Assemblea dei Sindaci Distretto di Bellano:

Guido Zucchi (Neoeletto)

(Neoeletto) Presidente Assemblea dei Sindaci Distretto di Merate:

Fabio Crippa (neoeletto)

(neoeletto) Vicepresidente Assemblea dei Sindaci Distretto di Merate:

Ivan Pendeggia (Neoeletto)

Così il Direttore Generale dell’Asst di Lecco, Marco Trivelli, presente all’incontro: “Ringrazio vivamente il presidente uscente Guido Agostoni per l’impegno e la dedizione profuse per la comunità durante il suo mandato e per l’accompagnamento in questi primi mesi della nuova direzione di Asst Lecco. A Emanuele Manzoni i miei più sentiti auguri per il nuovo incarico che sono certo interpreterà con entusiasmo e passione. Ci attendono sfide importanti, fra le quali la scrittura coordinata di un piano di sviluppo del polo territoriale e dei nuovi piani di zona”.