Galbiate. Swap Party, rinnova il guardaroba in modo sostenibile con WWF Lecco

Un evento pensato per ridurre gli sprechi e contribuire a un futuro più sostenibile

L’iniziativa si svolgerà sabato 11 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 presso Villa Bertarelli

GALBIATE – Sta per arrivare l’evento “Swap Party”, un pomeriggio dedicato allo scambio di abbigliamento, accessori e oggetti in ottica sostenibile. Promosso da WWF Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro, l’iniziativa offre l’opportunità di rinnovare il guardaroba senza cedere alla tentazione dei saldi invernali, contribuendo al contempo alla riduzione degli sprechi e alla promozione di un futuro più responsabile.

Gli organizzatori dell’iniziativa spiegano in dettaglio il concetto alla base dell’evento: “Lo swap è un’idea semplice ma rivoluzionaria. Porta ciò che non usi più e trova qualcosa che ami. È il modo ideale per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati, promuovendo una filosofia di consumo consapevole e sostenibile”.

Inoltre, precisano: “È possibile portare abiti, accessori o oggetti in buono stato e puliti. Ogni articolo sarà esaminato e potrà essere scambiato liberamente, ma in modo consapevole. Al termine dell’evento, gli oggetti non scambiati verranno selezionati, e una parte sarà devoluta al Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera”.

“Potrai contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, riducendo i rifiuti ed evitando l’acquisto di nuovi capi. Rinnova il tuo stile in modo economico e originale, scoprendo una community che condivide la passione per la sostenibilità – spiegano gli organizzatori – Molte aziende tessili, infatti, utilizzano materie prime non sostenibili, consumano enormi quantità di acqua, spesso in regioni dove questa scarseggia, e inquinano le acque con sostanze tossiche. Inoltre, producono ingenti quantità di rifiuti e contribuiscono al riscaldamento globale attraverso le emissioni di gas a effetto serra”.

“L’industria tessile ha la possibilità di fare scelte mirate e consapevoli per ridurre il proprio impatto ambientale. Tuttavia, non possiamo caricare interamente questa responsabilità sulle aziende, anche i consumatori devono ripensare i propri comportamenti – concludono i coordinatori – Per questo nasce l’idea di un pomeriggio dedicato allo scambio sostenibile di abbigliamento, accessori e oggetti. Sarà un’opportunità unica per rinnovare il guardaroba, evitando sprechi e senza spendere nulla“.

L’iniziativa si svolgerà sabato 11 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 presso Villa Bertarelli a Galbiate. L’ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione via e-mail all’indirizzo info@wwf.lecco.it o via Whatsapp al numero 0341 1716138.