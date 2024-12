Lecco. Giovedì 5 la consegna delle mele di San Nicolò nelle scuole materne

La consegna dei doni avverrà in dieci scuole, grazie alla partecipazione di quaranta anziani coordinati da Il Giglio

L’assessore Torri: “Le mele donate dal nostro San Niccolò sono un simbolo della generosità e della capacità di prendersi cura”

LECCO – In occasione delle celebrazioni per il santo patrono di Lecco, si rinnova la tradizione di San Nicolò con la distribuzione delle mele rosse nelle scuole dell’infanzia lecchesi. Le mele, offerte dal Comune di Lecco in collaborazione con Dussmann e confezionate dall’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi, saranno trasportate negli istituti scolastici grazie a Cesea. Infine, a cura di Artimedia, è prevista la stampa dei biglietti con la leggenda.

Quest’anno, giovedì 5 dicembre, la consegna dei doni avverrà in dieci scuole, tutte e cinque le scuole statali e cinque paritarie, grazie alla partecipazione di quaranta anziani, coinvolti e coordinati dall’associazione Il Giglio. Sarà un’occasione speciale per raccontare ai bambini la leggenda di San Nicolò, creando così un prezioso momento di scambio tra generazioni, arricchito dai canti e dai balli dei piccoli.

Alle ore 14 presso la scuola dell’infanzia Damiano Chiesa sarà presente anche l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri, che commenta: “Si avvicinano le feste natalizie e per noi lecchesi la ricorrenza del nostro santo patrono rappresenta l’inizio di uno dei periodi dell’anno in cui apprezziamo la bellezza delle tradizioni. Le mele donate dal nostro San Niccolò sono un simbolo della generosità e della capacità di prendersi cura, proprio come testimoniano tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo dono per i bambini più piccoli della città”.