Lotteria di Natale ‘Lo Sport Lecchese per Telethon’, ecco i biglietti vincenti

L’estrazione si è tenuta il giorno dell’Epifania

Tante le società sportive che hanno partecipato

LECCO – Si è svolta lo scorso 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la tradizionale estrazione dei biglietti della Lotteria di Natale ‘Lo Sport Lecchese per Telethon’. Il momento si è tenuto presso la sede di Ltm in via Balicco (annullata per maltempo infatti la Befana in piazza).

Alla lotteria hanno partecipato, vendendo i biglietti, le società Calcio Lecco, Picco Lecco, Basket Lecco, Rugby Lecco, Canottieri Lecco e Basket Costa Masnaga. Il ricavato della lotteria sarà destinato a Telethon per il sostengo alla ricerca.

Per info è possibile contattare Ltm al numero +39 329 615 0422