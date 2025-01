Malavedo. Sotto la pioggia la tradizionale benedizione degli animali

Fuori dal sagrato della chiesa la benedizione come vuole la tradizione di Sant’Antonio

LECCO – La pioggia non ha smorzato le tradizioni: come ogni anno, fuori dal sagrato della chiesetta di Malavedo a Lecco, una piccola folla si è riunita per vivere la festa di Sant’Antonio che vede protagonisti gli animali.

Armati di ombrelli per ripararsi dalle intemperie che hanno caratterizzato questa domenica pomeriggio, i presenti e i rispettivi animali (cani, gatti, qualche tartaruga e un coniglietto) hanno atteso la benedizione di don Giuseppe Pellegrino, avvenuta dopo il Vespero.

Patrono del bestiame e del mondo agricolo (oltre che del rione di Malavedo) Sant’Antonio ha reso viva la sua presenza durante la cerimonia anche attraverso le mele rosse messe in vendita a favore delle opere parrocchiali.

Un evento, la benedizione degli animali, ormai consolidato a Malavedo, che neanche il maltempo è riuscito a scalfire.

GALLERIA FOTOGRAFICA DI GIANCARLO AIROLDI