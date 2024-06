Maturità. Da Ungaretti ai social, gli studenti raccontano la loro prima prova

Non tutti gli studenti hanno apprezzato le tracce, giudicate “scontate”

Archiviata la prova di italiano, domani c’è quella specifica per ogni corso di studio

LECCO – “La prima prova è andata, pensavo peggio”. Sorrisi e battute, per qualcuno il pensiero va già alla prova di domani, ma quello che si respira fuori dalle scuole superiori oggi è un clima spensierato. La prima prova della Maturità 2024, comune a tutti gli indirizzi, è archiviata.

Mancano pochi minuti alle 14, fuori dall’Istituto Badoni incontriamo Nicole, della 5D indirizzo Telecomunicazioni. Ha capelli legati in una coda alta: “Aspetta, per la foto me li slego, sono un po’ sconvolta”. Da poco ha concluso la prima prova della Maturità, il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Sette le tracce tra cui scegliere, due per l’analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per quello di attualità. Nicole ha scelto la tipologia A, analisi del testo, Ungaretti: “Onestamente nessuna delle tracce proposte mi è piaciuta – racconta – ho scelto la prima perché era la più scontata. Abbiamo studiato Ungaretti e l’Ermetismo durante l’anno scolastico, scrivere è stato semplice. Adesso vado a casa, domani c’è la seconda prova, Sistemi e Reti. No, non sono preoccupata, anzi mi sento carica!”.

Elisa, Maria Elena, Ikram e Mattia frequentano la stessa classe dell’Istituto Bertacchi, la 5C indirizzo Sociosanitario serale. Sono usciti dalla prima prova a pochi minuti di distanza, sono un po’ stanchi, ma soddisfatti: “Noi abbiamo scelto il testo d’attualità, traccia C1 (Rita Levi Montalcino) e C1 (social) – fanno sapere le ragazze (Mattia invece ha scelto la traccia B1, Storia d’Europa, ndr) – ci aspettavamo questi argomenti, soprattutto il tema dei social, anche se non ci sono piaciuti particolarmente. Speravamo uscisse l’intelligenza artificiale ma è stato argomento della prima prova dello scorso anno, era difficile ricapitasse”. Domani i giovani affronteranno la prova di Psicologia: “Quello che temiamo di più è l’orale, speriamo in bene!”.

In Via XI Febbraio incontriamo Emma e Alessia della classe 5E del Liceo Linguistico. Entrambe hanno scelto l’analisi del testo di Ungaretti, la poesia ‘Pellegrinaggio’: “Non ci aspettavamo questi autori, eravamo convinte sarebbe uscite D’Annunzio – spiegano – complessivamente siamo rimaste un po’ deluse dalle tracce, sono sempre i soliti temi, ci sono sembrate scontate”. Sia Emma che Alessia hanno già le idee chiare sul loro futuro dopo la Maturità: Emma si iscriverà a Psicologia mentre Alessia a Fisica.

Anche fuori dal Liceo Scientifico G.B. Grassi intorno alle 14.30 c’erano tanti maturandi, freschi di prima prova. Gli studenti con cui parliamo sono soddisfatti delle tracce uscite: “Erano tutte belle, abbiamo anche indovinato qualche tema” raccontano Mattia, Alessandro e Silvia della 5G indirizzo di Scienze Applicate, e Cesare, 5C indirizzo Tradizionale. “Adesso dobbiamo affrontare matematica, quella sarà tosta…” dice Mattia. I compagni non sembrano d’accordo: “Ma va, l’orale è peggio!” dicono. “No no – ribadisce lui convinto – all’orale ti aiutano un po’, lo sanno tutti, mentre con il compito di matematica sei solo…”. Non resta che sorridere insieme a loro, e augurare a tutti un sincero in bocca al lupo per la Maturità e per il futuro.