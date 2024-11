Piazza Manzoni, via i new jersey, iniziati i lavori per la rotonda definitiva

Operai al lavoro per la posa dei cordoli definitivi

Entro inizio dicembre i lavori dovrebbero essere terminati

LECCO – Sono iniziati ieri, lunedì, i lavori per la realizzazione definitiva della rotonda in Piazza Manzoni. Come programmato, dopo aver terminato l’intervento in via Digione con le asfaltature notturne (leggi qui), il cantiere si è spostato di qualche metro per intervenire sulla seconda rotatoria.

Gli operai sono al lavoro per sostituire i new jersey bianchi e rossi posati la scorsa estate, con i cordoli definitivi: circa tre settimane il tempo preventivato per concludere l’opera che, come per via Digione, non impatterà sulla viabilità. Per l’inizio di dicembre anche la rotonda di Piazza Manzoni sarà completata.

Per la costruzione definitiva delle due rotatorie il Comune di Lecco ha ricevuto da Regione Lombardia un importante contributo da parte di Regione Lombardia, pari a 500 mila euro (250 mila euro a rotonda).