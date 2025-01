Pista di pattinaggio a Lecco: a gennaio eventi e sorprese per tutti

Mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio: sconti esclusivi per i tifosi del Lecco Calcio e gli appassionati di sci

Numerosi appuntamenti in programma fino al 26 gennaio

LECCO – La Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi a Lecco continua il suo programma di iniziative a tema anche per il mese di gennaio. Dopo la Giornata della Befana di lunedì 6 gennaio, che ha portato allegria e sorprese per grandi e piccini, mercoledì 8 gennaio è la volta dei tifosi del Lecco Calcio: chi si presenta con un indumento della squadra può usufruire di uno sconto del 50% sull’ingresso al singolo turno. A seguire, venerdì 10 gennaio, arriva la Giornata degli Sciatori, con uno sconto del 30% riservato a chi indosserà un paio di occhiali da sciatore per tutta la durata del turno.

Questi eventi fanno parte del programma di iniziative organizzato dalla Pista di Pattinaggio XXL per le festività natalizie e il nuovo anno, che proseguiranno fino a domenica 26 gennaio. Oltre alle giornate dedicate al calcio e allo sci, sono in programma altri appuntamenti: lunedì 13 gennaio sarà la giornata dedicata ai nonni, con un turno gratuito per i nipoti accompagnati, mentre mercoledì 15 gennaio sarà una giornata speciale di solidarietà, con l’intero incasso, al netto delle spese di gestione, devoluto alla sezione Telethon di Lecco.

Non mancheranno momenti di gusto e calore invernale: martedì 21 gennaio, i pattinatori potranno gustare un vin brulé, mentre giovedì 23 gennaio, sarà offerta una cioccolata calda, entrambe disponibili fino a esaurimento scorte.

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL resterà aperta fino a domenica 26 gennaio, con orari dalle ore 15:30 alle ore 22 nei giorni feriali e dalle ore 10:30 alle ore 23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio, sarà in vigore l’orario festivo e prefestivo, con apertura continuata dalle ore 10:30 alle ore 23.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7 euro è applicata ai genitori con almeno tre bambini. Ogni turno ha una durata di un’ora, rinnovabile. Infine, le scuole possono organizzare attività mattutine durante i giorni feriali, al costo di 5 euro per ogni alunno.