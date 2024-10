Protezione Civile, sabato il 35° anniversario del Gruppo Comunale di volontariato

Cerimonia istituzionale a Palazzo Paure con consegna delle targhe di riconoscimento

“35 anni di impegno per la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio”

LECCO – In occasione del 35° anniversario del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile, costituito con deliberazione di Consiglio comunale il 23 ottobre 1989, il Comune di Lecco promuove una cerimonia istituzionale che si terrà alle 10:30 presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure, con gli interventi delle autorità, la proiezione di un video che ripercorrerà la storia del Gruppo e la consegna delle targhe di riconoscimento ai volontari e ai fondatori.

Il Gruppo, attualmente composto da 47 volontari, guidati dal coordinatore Franco Aromatisi e coordinati dal servizio di protezione civile comunale, si occupa di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, secondo le procedure definite nell’ambito del Piano di Protezione Civile del Comune di Lecco.

Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessora alla Coesione sociale con delega alla Protezione civile Simona Piazza: “Un anniversario importante da celebrare e nel quale ringraziare i volontari e le volontarie del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Lecco per il loro impegno per la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio, in particolare grazie alle preziose attività di prevenzione e gestione delle emergenze. Ricordiamo che l’adesione al gruppo è sempre possibile: grazie a quanti hanno svolto, svolgono o svolgeranno questo ruolo di cittadinanza attiva dedicando tempo ed energie al bene della nostra comunità.”

La giornata offre una preziosa opportunità per riflettere sul valore della solidarietà che anima il gruppo e aumentare la consapevolezza dell’importanza del volontariato e della protezione civile. È infatti sempre possibile manifestare la propria disponibilità a entrare a far parte del Gruppo, aperto a tutti coloro i quali godano dei diritti politici e civili, non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o il patrimonio e possano disporre di un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, attestante l’idoneità allo svolgimento delle attività di protezione civile. L’adesione al Gruppo è subordinata alla frequenza di un corso e al conseguimento del relativo attestato di partecipazione, oltre che a un periodo in cui l’aspirante volontario svolgerà attività “in affiancamento” ad un altro volontario esperto per un periodo di addestramento teorico/pratico di sei mesi. Maggior informazioni al numero 0341 481218 o all’indirizzo protezione.civile@comune.lecco.it.