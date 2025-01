Provincia di Lecco: polo formativo per la pubblica amministrazione

Presentato un corso volto a valorizzare il capitale umano e attrarre nel pubblico i migliori talenti

“E’ necessario sfatare i pregiudizi: il lavoro nella pubblica amministrazione non è una seconda scelta”

LECCO – “Ancora una volta la Provincia di Lecco si conferma come la casa dei comuni, in questo caso con il suo impegno per valorizzare il capitale umano nella pubblica amministrazione”. Così la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha presentato stamattina il corso di formazione, organizzato in collaborazione con Apaf (Agenzia Provinciale Attività Formative), per preparare coloro che vogliono partecipare a un concorso per la pubblica amministrazione.

“Vogliamo dar seguito alla iniziativa del Ministero che punta sull’attrattività della pubblica amministrazione – ha continuato Hofmann -. Oggi il dipendente pubblico ha bisogno di essere formato e preparato, questo è un aspetto che merita attenzione. Da qui la decisione di organizzare questo corso. Oggi più che mai c’è grande difficoltà a reperire personale formato e questo corso è sicuramente un vantaggio anche per tutti i comuni. La pubblica amministrazione sta vivendo un momento di profondo rinnovamento, con un piano di assunzioni straordinario e una crescente attenzione alla formazione continua”.

Antonio Pasquini, Consigliere provinciale delegato a Centri impiego, Formazione professionale, Istruzione ha tracciato un piccolo quadro della situazione: “La Provincia di Lecco ha attivato un servizio in convenzione per i comuni e le unioni del territorio provinciale per provvedere in forma associata all’esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all’ufficio unico presso la Provincia. Nel corso del 2024 la Provincia ha espletato 33 selezioni pubbliche, di cui 12 per necessità interne e 21 per conto dei comuni aderenti alla convenzione. Sono stati messi a concorso 56 posti di lavoro, nel complesso sono pervenute domande di partecipazione da parte di 1.022 candidati”.

“L’esigenza di avviare un percorso di preparazione ai concorsi pubblici è maturata nell’ambito dell’esperienza e del crescente fabbisogno di personale manifestato dal territorio e dalla conseguente necessità di supportare coloro che intendono approcciarsi alla pubblica amministrazione nella preparazione delle prove selettive mediante una formazione qualificata – ha continuato Pasquini -. Vogliamo preparare le migliori figure per il nostro territorio perché il posto di lavoro pubblico non deve essere una seconda scelta. Proprio per valorizzare la pubblica amministrazione e il personale che ci lavora, stiamo pensando a un apposito Job Day”.

Il corso, organizzato in collaborazione con Omnia Vis, sarà tenuto dal professor Simone Chiarelli, dirigente pubblico esperto di diritto amministrativo, e intende fornire ai partecipanti strumenti concreti per affrontare le selezioni, ma anche per far comprendere le opportunità di crescita professionale offerte dalla pubblica amministrazione. Il programma del corso consta di 40 ore di formazione asincrona sulle principali materie concorsuali. Anche il costo è simbolico, 50 euro.

Alla presentazione hanno partecipato anche Francesco Maria Silverij, presidente Apaf, e Alan Vaninetti, Direttore Apaf che hanno apprezzato la volontà politica di riqualificare il personale della pubblica amministrazione per trovare persone motivate e preparate.

Per iscrizioni compilare il modulo on-line: cfpacasargo.it/corsopa. Per informazioni: segreteria@cfpacasargo.ii o 0341.840250.