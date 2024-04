Scacchi il gioco senza età. Una partita strana…

RUBRICA – Siamo in Svizzera nel 1985 e il Grande Maestro Viktor Korchnoj gioca una “strana” partita contro il Grande Maestro Geza Maroczy. Cosa c’è di strano chiederete voi? Il fatto strano è che Geza Maroczy è deceduto nel 1951!!! E quindi come è stato possibile? Tutto ebbe inizio quando un certo dottor Wolfang Eisenbeiss e un’altro studioso il prof.Dieter Hassler decisero di proporre come “esperimento psichico” una partita a scacchi tra un grande campione in vita e uno già morto per poi pubblicare lo studio dell’esperimento sul Journal of the Society for Psychical Research, una testata (di solito!) serissima. Lo svolgimento del gioco sarebbe stato possibile grazie al sensitivo Robert Rollans, un medium “affidabile” ma profano degli scacchi (per non inquinare il risultato). La strana e allegra “combriccola” trovò presto in Korchnoj (1931-2016) un campione di scacchi già predisposto alle pratiche esoteriche , in più risiedeva in Svizzera e disse che sarebbe stato disposto a combattere con lo “spirito” di Capablanca. Il 15 Giugno il medium dopo una consultazione con l’aldilà disse che Capablanca non era disponibile ma era possibile con lo “spirito” di Geza Maroczy (1870-1951) il cui ectoplasma si era presentato a Rollins ed iniziò così questa “strana” partita. Le mosse di Maroczy venivano lette attraverso una speciale tavoletta “Ouja” fatta dallo stesso Rollans, poi comunicate con una cartolina postale a Eisenbeiss che a sua volta le comunicava sempre per posta a Korchnoj il quale poi rispediva la risposta prima ad Eisenbeiss che a sua volta le inoltrava a Rollins e questi “all’aldilà”. Ovviamente il tutto prese più tempo del previsto e la partita durò ben 7 anni e otto mesi anche perchè Maroczy fece sapere che non aveva… nessuna fretta! E abbandonò solo alla 47 mossa. Altro elemento degno di nota è che il medium non conosceva assolutamente l’ungherese, lingua parlata da Maroczy ma consegnò ben 38 pagine scritte a mano in ungherese riguardanti annedoti e particolarità che solo lo stesso Maroczy poteva comunicare. Dopo un notevole lavoro fatto da esperti tutti i risultati furono pubblicati nell’Aprile 2006 sulla rivista sopracitata. Per la cronaca Korchnoj e Rollins non si conoscevano e non si incontrarono mai in quanto il medium morì tre settimane dopo la fine dell’incontro.

Ora lascio a voi i vari dubbi su questa “strana” partita:

Maroczy-Korchnoj partita con l’aldilà 1985/1993 Difesa Francese Winawer [C18]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Ab4 4. e5 c5 5. a3 Axc3+ 6. bxc3 Ce7 7. Dg4

Questa è una vecchia variante quindi conosciuta al tempo di Maroczy che ben si addice al suo stile e venne impiegata anche da Max Euwe Campione del Mondo1935-37

7…cxd4 8. Dxg7 Tg8 9. Dxh7 Dc7 molto più forte di 9… Da5?!; (come nella partita Timman – Korchnoi, Leeuwarden 1976 che proseguì con 10. Ce2 dxc3 11. Cg3 Cd7 12. Ch5 d4 13. f4 b6 14. a4! ±, e vinta dal Bianco alla 51a mossa.) 10. Rd1 Geza gioca una variante antiquata tipica del suo periodo 10. Dd3 è un’alternativa l’altra è 10. Ce2 entrambe le varianti vengono riportate dalla teoria delle aperture 10…dxc3 la novità di Korchnoj 11. Cf3 Cbc6 12. Ab5 Ad7 13. Axc6 Da qui in poi Geza gioca le mosse migliori 13…Axc6 14. Ag5 d4 15. Axe7 Rxe7 16. Dh4+ Re8 17. Re2 Axf3+ 18. gxf3 Dxe5+ 19. De4 Dxe4+ 20. fxe4 f6 21. Tad1 e5 22. Td3 Rf7 23. Tg3 Tg6 24. Thg1 Tag8 25. a4 Txg3 26. fxg3 b6 27. h4 a6 28. g4 b5 29. axb5 axb5 30. Rd3 Rg6 31. Tf1 Th8 32. Th1 Th7 33. Re2 Ta7 34. Rd3 Ta2 35. Tf1 b4 36. h5+ Rg5 37. Tf5+ Rxg4 38. h6 b3 39. h7 Ta8 40. cxb3 Th8 41. Txf6 Txh7 42. Tg6+ Rf4 43. Tf6+ Rg3 44. Tf1 Th2 45. Td1 Rf3 46. Tf1+Tf2 47. Txf2 Rxf2 abbandona 0-1 in ragione del seguito: 48. b4 c2; 49. Rxc2 Re2; 50. b5 d3+; 51. Rc3 d2; 52. b6 d1=D.

Grazie alla 10ma e alla 12ma mossa di Maroczy, Korchnoi passò in vantaggio proprio come riescono solo i Grandi Maestri (si veda l’innovazione 10…dxc3) e continuò a mantenere il vantaggio nel prosieguo della partita che terminò l’11 febbraio 1993.

Dopo la pubblicazione nel 2006 sulla sopracitata rivista è seguita una relazione dello psichiatra e parapsicologo sudafricano Vernon Neppe che è anche un appassionato scacchista il quale, verificando con un programma scacchistico (Fritz 9) le mosse, è giunto alla conclusione che i due contendenti abbiano espresso una qualità di gioco molto elevata, per quanto la strategia del “Maroczy spirito” risentisse delle vecchie teorie in auge nella prima metà del Novecento superate poi dall’evoluzione della teoria delle aperture. Curiosamente Neppe ha riscontrato che lo stile di gioco dello “spirito” era piuttosto similare a quello del Maestro Italiano Enrico Paoli (1908-2005) che era entrato in contatto con il dr.Eisenbeiss per fornigli informazioni storiche riguardo Maroczy. Altro particolare degno di nota è che la 10 mossa chiave della partita (10. Rd1) era stata confutata nel 1953 ( quindi due anni dopo la morte di Maroczy) proprio in una partita dello stesso Paoli contro Schmid al torneo di Venezia. Lo stesso Korchnoj ha dichiarato a Eisenbeiss che la confutazione del 10 tratto della sua partita del 1976 non era stata presa in considerazione nel libro di Suetin sulla Difesa Francese pubblicato nel 1982 in quanto lui era transfuga e perciò doveva essere ignorato. Che dire siamo nel mistero più assoluto anche perchè il tutto fu reso noto solo dopo la morte di Paoli avvenuta nel 2005. Comunque se qualcuno vuole chiarire il mistero basta che si rivolga ad un “medium” per contattare qualche “spirito” implicato nella “strana” vicenda…

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

9 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Gli scacchi moderni: Lasker

2023

27 dicembre – Scacchi il gioco senza età. Il Fegatello

25 ottobre – Scacchi il Gioco senza età. Gli scacchi moderni: Steinitz

9 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Sfida tre due geni: Einstein vs Oppenheimer

7 Luglio – Scacchi il gioco senza età. L’enigmista scacchista

23 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Ding Liren 17° Campione Mondiale

20 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Morphy il “genio prodigioso”

14 Marzo – Scacchi il gioco senza età. Il periodo romantico

14 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. L’evoluzione

9 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. I pioneri

2022

7 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Lo stallo, quando si pareggia negli scacchi

7 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Intelligenza artificiale vs umano

4 Luglio – Scacchi il gioco senza età. Il “Matto Affogato”

1 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Il “dono greco”

27 Aprile – Scacchi il gioco senza età. La partita a scacchi viventi

30 Marzo – Scacchi il gioco senza età. “La trappola di Reti”

25 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi