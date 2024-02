Scacchi il gioco senza età. Gli scacchi moderni: Lasker 

Campiona del mondo polacco, filosofo e matematico amico di Einstein

RUBRICA – Emmanuel Lasker fu il secondo e il più longevo Campione del mondo di scacchi, infatti il suo regno durò per ben 27 anni. Nacque a Berlinchen, oggi Barlinek in Polonia, allora cittadina dell’Impero Tedesco, nel 1868 e si trasferì nel 1879 a Berlino per studiare e qui visse con il fratello maggiore Berthold forte giocatore di scacchi e apprese il gioco da lui.

Rivelò ben presto un talento particolare per la disciplina tanto che giocando nei vari caffè raccolse i soldi per pagarsi gli studi.

Nel 1889 vinse alcuni tornei ottenendo il titolo di maestro e questo gli permise di partecipare a diversi tornei anche all’estero. Vincendo e ottenendo prestigiosi piazzamenti venne riconosciuto come uno dei più forti giocatori della scena scacchistica. Fece clamore il suo risultato perfetto di 13 punti su 13 al torneo di New York del 1893 dove poi si stabilì per due anni anche in preparazione alla sfida per il titolo mondiale. E nel 1894 si laureò nuovo Campione del Mondo battendo il primo Campione Steinitz in virtù della sua preparazione ma anche sopratutto dominando l’avversario sotto l’aspetto psicologico. Due anni dopo concesse la rivincita a Steinitz che fu nuovamente sconfitto.

Per 10 anni Lasker non trovò sfidanti per il titolo e si dimostrò un micidiale giocatore da torneo vincendo quasi tutti i tornei ai quali partecipò. Difese il suo titolo nel 1907 contro l’americano Marshall e nel 1908 contro il tedesco Tarrasch a Monaco concedendo poco o nulla ai due sfidanti. Nel 1910 accettò la sfida di Schlechter e mantenne il titolo a fatica pareggiando la sfida all’ultima partita. Nello stesso anno accettò la sfida al titolo di Janowsky e lo battè nettamente.

Nel 1911 l’astro nascente cubano Capablanca gli lanciò la sfida ma le condizioni proposte da Lasker risultarono inaccettabili. Stessa sorte toccò l’anno seguente a Rubinstein che non riuscì a trovare i soldi necessari per la borsa. Nel 1914 ebbe luogo a San Pietroburgo un prestigioso torneo dove Lasker ottenne una delle sue vittorie più memorabili, sopratutto per il lotto di avversari presenti. Nell’occasione lo zar Nicola II° assegnò il titolo di Grande Maestro ai primi 5 classificati nell’ordine: Lasker, Capablanca, Aleckhin, Tarrasch e Marshall. Furono questi i primi Grandi Maestri in assoluto anche se poi il titolo venne ufficializzato dalla FIDE (la Federazione Internazionale) solo nel 1950.

Lo scoppio della prima guerra mondiale smorzò poi tutte le velleità e solo alla fine di essa nel 1920 Lasker e Capablanca firmarono un accordo per il titolo che ebbe però luogo un anno più tardi e vide la vittoria di Capablanca, a seguito dell’abbandono di Lasker per motivi di salute, quando però il cubano era in netto vantaggio. Nonostante la sconfitta subita Lasker continuò a giocare e a vincere tornei fino al 1925. In seguito si dedicò a scrivere il suo libro ”Il manuale degli scacchi” e nel 1933 dovette abbandonare la Germania a seguito della persecuzione razzista, essendo sia lui che la moglie di origini ebree. Si rifugiò per alcuni anni in Russia ed in seguito emigrò negli Stati Uniti dove morì nel 1941.

Nella sua vita fu anche filosofo e un notevole matematico, fu amico di Einstein e con lui condivise alcuni libri e ricerche. Lasker fu senza dubbio un grande giocatore da torneo e molti suoi insegnamenti, riportati nel suo manuale, sono ancora oggi molto attuali. Pochi campioni come lui hanno saputo adattarsi agli avversari con l’approccio psicologico giusto. Ci ha lasciato inoltre molte notevoli partite a testimonianza della sua forza di gioco, vediamone qualcuna:

Lasker-Capablanca San Pietroburgo, 1914 Partita Spagnola [C68]

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 a6 4. Axc6 Qui Lasker gioca una mossa poco considerata dalla teoria…dxc6 5. d4 exd4 6. Dxd4 Dxd4 7. Cxd4 Ad6 8. Cc3 Ce7 9. O-O O-O 10. f4 Te8 11. Cb3 f6 12. f5 b6 13. Af4 Ab7 14. Axd6 cxd6 15. Cd4 Tad8 16. Ce6 Td7 17. Tad1 Cc8 18. Tf2 b5 19. Tfd2 Tde7 20. b4 Rf7 21. a3 Aa8 22. Rf2 Ta7 23. g4 h6 24. Td3 a5 25. h4 axb4 26. axb4 Tae7 27. Rf3 Tg8 28. Rf4 g6 29. Tg3 g5+ 30. Rf3 Cb6 31. hxg5 hxg5 32. Th3 Td7 33. Rg3 Re8 34. Tdh1 Ab7 35. e5 dxe5 36. Ce4 Cd5 37. C6c5 Ac8 38. Cxd7 Axd7 39. Th7 Tf8 40. Ta1 Rd8 41. Ta8+ Ac8

42. Cc5! Abbandona 1-0 Non c’è scampo per il povero Re. Qui Lasker ha dimostrato il suo approccio psicologico agli scacchi scegliendo una mossa inferiore ma facendo giocare passivamente l’avversario per tutta la partita.

Lasker-Pirc Mosca 1935 Difesa Siciliana variante Paulsen [B85]

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 d6 6. Ae2 e6 7. O.O a6 8. Ae3 Dc7 9. f4 Ca5 10. f5 Cc4 11. Axc4 Dxc4 12. fxe6 fxe6 13. Txf6 gxf6 14. Dh5+ Rd8 15. Df7 Ad7 16. Df6+ Rc7 17. Dxh8

7…Ah6! 18. Cxe6+! Dxe6 19. Dxa8 Axe3+20. Rh1 abbandona 1-0

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

27 dicembre – Scacchi il gioco senza età. Il Fegatello

25 ottobre – Scacchi il Gioco senza età. Gli scacchi moderni: Steinitz

9 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Sfida tre due geni: Einstein vs Oppenheimer

7 Luglio – Scacchi il gioco senza età. L’enigmista scacchista

23 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Ding Liren 17° Campione Mondiale

20 Aprile – Scacchi il gioco senza età. Morphy il “genio prodigioso”

14 Marzo – Scacchi il gioco senza età. Il periodo romantico

14 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. L’evoluzione

9 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. I pioneri

2022

7 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Lo stallo, quando si pareggia negli scacchi

7 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Intelligenza artificiale vs umano

4 Luglio – Scacchi il gioco senza età. Il “Matto Affogato”

1 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Il “dono greco”

27 Aprile – Scacchi il gioco senza età. La partita a scacchi viventi

30 Marzo – Scacchi il gioco senza età. “La trappola di Reti”

25 Febbraio – Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi